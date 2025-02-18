https://ria.ru/20250218/patrushev-1999973457.html

Патрушев рассказал о развитии ВМФ России

Патрушев рассказал о развитии ВМФ России - РИА Новости, 18.02.2025

Патрушев рассказал о развитии ВМФ России

Российский Военно-морской флот успешно развивается и оснащается новыми кораблями, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:27:00+03:00

2025-02-18T09:27:00+03:00

2025-02-18T09:27:00+03:00

безопасность

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский Военно-морской флот успешно развивается и оснащается новыми кораблями, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня отечественный Военно-морской флот в соответствии со стратегическими задачами, которые ставит руководство страны, успешно развивается, оснащается новыми кораблями. На многих заводах страны ведутся строительные работы, где-то военные суда спущены на воду для достройки, а где-то состоялась закладка кораблей", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". В 2024 году сошел со стапелей фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" - многоцелевой надводный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", напомнил Патрушев. "В настоящий момент в составе ВМФ России уже три корабля данного проекта. Ещё четыре фрегата строятся и находятся в разной степени готовности", - отметил он. Кроме того, проходит ходовые испытания очередной малый ракетный корабль проекта "Ржев", основой ударного вооружения которого являются ракеты "Калибр". Из эллинга выведен атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Достраивается корвет с управляемым ракетным вооружением "Проворный", предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, обеспечения высадки десанта, перечислил Патрушев. Строятся также корабли противоминной обороны, патрульные корабли ледового класса, модернизированные ракетные катера, танкеры и морской транспорт вооружения, добавил он. По словам Патрушева, введенные Западом экономические ограничения, несомненно, "внесли определенный диссонанс" в ход строительства кораблей. "Среди прочего они стали причиной прекращения поставок в Россию современных станков, инструментов, запасных частей и комплектующих, приостановки деятельности организаций, осуществляющих ремонт и сервисное обслуживание. Но в то же время западники, сами того не понимая, дали нам шанс провести новую индустриализацию", - сказал помощник президента. В судостроении и в смежных отраслях промышленности начали восстанавливаться технологические цепочки, создается материально-техническая база, способствующая обеспечению технологического суверенитета страны, отметил Патрушев. "Принимаются меры, способствующие кратному увеличению производства конкурентоспособной продукции. С увеличением заказов на верфях появились тысячи вакансий", - добавил он. Благодаря возрождению промышленности в стране восстанавливается рабочий класс, отметил помощник президента. "Причем молодые люди идут в рабочие не от безысходности, а делая осознанный выбор, понимая пользу своего труда для себя, семьи и государства. Фактически благодаря возрождению промышленности в стране на новой основе восстанавливается рабочий класс – уважаемая, знающая себе цену часть общества", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969355.html

https://ria.ru/20241111/vmf-1983147229.html

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безопасность, россия, николай патрушев