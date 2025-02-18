https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971586.html

Патрушев рассказал, почему до прорывов в мировой дипломатии пока далеко

Патрушев рассказал, почему до прорывов в мировой дипломатии пока далеко - РИА Новости, 18.02.2025

Патрушев рассказал, почему до прорывов в мировой дипломатии пока далеко

Пока Запад поддерживает неонацистов в Киеве, будет очень далеко до каких-либо прорывов в мировой дипломатии, подобных Ялтинской конференции 1945 года, считает... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:14:00+03:00

2025-02-18T09:14:00+03:00

2025-02-18T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пока Запад поддерживает неонацистов в Киеве, будет очень далеко до каких-либо прорывов в мировой дипломатии, подобных Ялтинской конференции 1945 года, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Не будем забывать, что в 1945 году в Ялте страны - победители фашизма договорились о послевоенном мироустройстве, о денацификации и демилитаризации Германии. Другое дело, что советские и западные власти проводили денацификацию, мягко говоря, по-разному. Первые преследовали бывших нацистов, а вторые их прикармливали, а судили в основном пешек и случайных граждан. Поэтому до тех пор, пока Запад будет поддерживать неонацистов в Киеве, до каких-либо прорывов очень далеко", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". Россия заинтересована в активном формировании многополярного мира, в справедливом мироустройстве, которое должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия всех стран, соблюдения Устава ООН и международного права, отметил Патрушев. "Об этом неоднократно говорил президент Владимир Владимирович Путин. Доминирование одного государства или группы стран на мировой арене неуместно", - добавил он. При этом Ялтинская конференция 1945 года должна стать примером формирования единой позиции различных государств по отношению к искоренению губительной нацистской и милитаристской идеологии, подчеркнул Патрушев. "В год 80-летия Победы мировое сообщество обязано сделать всё для уничтожения античеловеческих неонацистских, шовинистских и расистских идей и привлечения к уголовной ответственности их последователей", - отметил он.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999954304.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999437755.html

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россия, киев, ялта, николай патрушев, оон