https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970422.html

Патрушев не исключает возобновления диалога России и Германии

Патрушев не исключает возобновления диалога России и Германии - РИА Новости, 18.02.2025

Патрушев не исключает возобновления диалога России и Германии

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев не исключает возможности возобновления диалога Москвы и Берлина, если по итогам... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:08:00+03:00

2025-02-18T09:08:00+03:00

2025-02-18T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев не исключает возможности возобновления диалога Москвы и Берлина, если по итогам выборов в Германии хотя бы начнется возвращение немецкого суверенитета - по его словам, в вопросе общения с Россией все в руках европейцев. Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), на втором месте находится правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%. "Москва никогда не отказывалась от диалога со странами Европы. Но это должен быть именно диалог, где присутствует уважение к собеседнику, готовность слушать и слышать", - подчеркнул Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос, готова ли Москва возобновить диалог с Берлином в случае победы АдГ. По его словам, в последние годы западные страны либо сами закрылись от общения с Россией, либо перешли на язык требований, ультиматумов, оскорблений и призывов к геноциду русского населения. "Поэтому все в руках европейцев. Если "Альтернатива" сможет хотя бы начать работу по возвращению немецкого суверенитета и восстановлению власти Берлина в своем же государстве, то почему бы не возобновить диалог", - добавил Патрушев. АдГ в предвыборной программе выступает за восстановление беспрепятственной торговли с Россией, что включает немедленное снятие экономических санкций против РФ и восстановление трубопроводов "Северный поток". Кроме того, партия намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Украину "Альтернатива для Германии" предлагает рассматривать как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС.

https://ria.ru/20250213/germaniya-1999246820.html

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россия, москва, николай патрушев, олаф шольц, хдс/хсс, евразийский экономический союз, нато, в мире, германия