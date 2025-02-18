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Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 18.02.2025 (обновлено: 09:14 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970267.html
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.02.2025
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев
Конфликт на Украине, без всяких сомнений, завершится безоговорочной победой России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:05:00+03:00
2025-02-18T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине, без всяких сомнений, завершится безоговорочной победой России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250218/papperger-1999967033.html
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россия, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Николай Патрушев
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев

Патрушев: конфликт на Украине завершится безоговорочной победой России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине, без всяких сомнений, завершится безоговорочной победой России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
"Ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России", - сказал Патрушев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНиколай Патрушев
 
 
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