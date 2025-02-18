https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970267.html
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.02.2025
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев
Конфликт на Украине, без всяких сомнений, завершится безоговорочной победой России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:05:00+03:00
2025-02-18T09:05:00+03:00
2025-02-18T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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николай патрушев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине, без всяких сомнений, завершится безоговорочной победой России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250218/papperger-1999967033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Николай Патрушев
Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев
Патрушев: конфликт на Украине завершится безоговорочной победой России