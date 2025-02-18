https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970267.html

Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев

Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.02.2025

Конфликт на Украине завершится победой России, заявил Патрушев

Конфликт на Украине, без всяких сомнений, завершится безоговорочной победой России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:05:00+03:00

2025-02-18T09:05:00+03:00

2025-02-18T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине, без всяких сомнений, завершится безоговорочной победой России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250218/papperger-1999967033.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, николай патрушев