https://ria.ru/20250218/patrushev-1999970072.html

Патрушев призвал Британию распрощаться с имперским величием

Патрушев призвал Британию распрощаться с имперским величием - РИА Новости, 18.02.2025

Патрушев призвал Британию распрощаться с имперским величием

Многие страны, которые английская корона считала сферой своего влияния, отворачиваются от Великобритании, и англичанам пора распрощаться с бывшим имперским... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:04:00+03:00

2025-02-18T09:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Многие страны, которые английская корона считала сферой своего влияния, отворачиваются от Великобритании, и англичанам пора распрощаться с бывшим имперским величием, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Пора англичанам распрощаться с имперским величием. От Лондона отворачиваются многие страны, которые английская корона считала сферой своего влияния. В государствах Британского содружества уже скептически относятся к номинальной власти короны и не зависят от нее", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". Он напомнил о недавно поднятой бывшими британскими колониями теме репараций. "Премьер-министр Багамских Островов недавно от имени бывших британских колоний потребовал обсудить на саммите содружества вопрос о многомиллиардных репарациях с Британии. Под вопросом судьба Фолклендских островов. Да и в самой метрополии, прямо скажем, шотландцы или северные ирландцы не забыли о своем суверенном прошлом", - добавил он. Патрушев отметил, что и заморские территории Франции тоже недовольны давлением со стороны Парижа. "Да, Новая Каледония, Мартиника, Гваделупа и некоторые другие островные французские владения устали от отношения к ним, как к колониям, из которых можно выкачивать все ресурсы и использовать их для своего влияния в разных частях Мирового океана", - сказал помощник президента РФ. По его словам, Франция не прислушивается к мнению жителей заморских территорий. "При этом Франция не намерена прислушиваться к мнению жителей заморских территорий, мечтающих о независимости. С этим и связаны участившиеся с конца 2024 года случаи силового подавления акций протестов, которые, по мнению многих экспертов, будут только увеличиваться", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20250217/patrushev-1999873826.html

https://ria.ru/20250128/britanija-1995958620.html

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в мире, россия, франция, великобритания, николай патрушев