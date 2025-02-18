Патрушев призвал Британию распрощаться с имперским величием
Патрушев: англичанам пора распрощаться с бывшим имперским величием
Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Многие страны, которые английская корона считала сферой своего влияния, отворачиваются от Великобритании, и англичанам пора распрощаться с бывшим имперским величием, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Пора англичанам распрощаться с имперским величием. От Лондона отворачиваются многие страны, которые английская корона считала сферой своего влияния. В государствах Британского содружества уже скептически относятся к номинальной власти короны и не зависят от нее", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
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Он напомнил о недавно поднятой бывшими британскими колониями теме репараций.
"Премьер-министр Багамских Островов недавно от имени бывших британских колоний потребовал обсудить на саммите содружества вопрос о многомиллиардных репарациях с Британии. Под вопросом судьба Фолклендских островов. Да и в самой метрополии, прямо скажем, шотландцы или северные ирландцы не забыли о своем суверенном прошлом", - добавил он.
"Да, Новая Каледония, Мартиника, Гваделупа и некоторые другие островные французские владения устали от отношения к ним, как к колониям, из которых можно выкачивать все ресурсы и использовать их для своего влияния в разных частях Мирового океана", - сказал помощник президента РФ.
По его словам, Франция не прислушивается к мнению жителей заморских территорий.
"При этом Франция не намерена прислушиваться к мнению жителей заморских территорий, мечтающих о независимости. С этим и связаны участившиеся с конца 2024 года случаи силового подавления акций протестов, которые, по мнению многих экспертов, будут только увеличиваться", - добавил Патрушев.