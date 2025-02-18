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Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов" - РИА Новости, 18.02.2025
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09:03 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969888.html
Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов"
Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов" - РИА Новости, 18.02.2025
Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов"
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, заявил помощник президента... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:03:00+03:00
2025-02-18T09:03:00+03:00
безопасность
россия
северодвинск
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Российский Военно-Морской флот до сих пор успешно использует наследие адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова, 115 лет со дня рождения которого исполнится 26 февраля, отметил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Например, мощнейшие крейсеры проекта "Орлан". Несколько недель назад на одном из них, "Адмирале Нахимове", были вновь запущены реакторы, в настоящее время крейсер получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, где будет служить вместе со своим собратом – "Петром Великим", - сказал Патрушев. Крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблём в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Также он оснащён ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота. В конце 1990-х крейсер был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске. По словам Патрушева, адмирал Горшков "был ярким теоретиком и много усилий приложил для разработки смелой военно-морской доктрины, идей по укреплению позиций нашей страны в Мировом океане". "Его теоретические работы, как и опыт советского военно-морского строительства, востребованы сегодня, когда наши геополитические оппоненты вновь пытаются оспорить статус России как великой морской державы", - отметил помощник главы государства.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997790255.html
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безопасность, россия, северодвинск, николай патрушев, нато, севмаш
Безопасность, Россия, Северодвинск, Николай Патрушев, НАТО, Севмаш
Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов"

Патрушев: "Адмирал Нахимов" получает современное вооружение, скоро будет в строю

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Российский Военно-Морской флот до сих пор успешно использует наследие адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова, 115 лет со дня рождения которого исполнится 26 февраля, отметил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
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"Например, мощнейшие крейсеры проекта "Орлан". Несколько недель назад на одном из них, "Адмирале Нахимове", были вновь запущены реакторы, в настоящее время крейсер получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, где будет служить вместе со своим собратом – "Петром Великим", - сказал Патрушев.
Крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблём в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Также он оснащён ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота. В конце 1990-х крейсер был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске.
По словам Патрушева, адмирал Горшков "был ярким теоретиком и много усилий приложил для разработки смелой военно-морской доктрины, идей по укреплению позиций нашей страны в Мировом океане". "Его теоретические работы, как и опыт советского военно-морского строительства, востребованы сегодня, когда наши геополитические оппоненты вновь пытаются оспорить статус России как великой морской державы", - отметил помощник главы государства.
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БезопасностьРоссияСеверодвинскНиколай ПатрушевНАТОСевмаш
 
 
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