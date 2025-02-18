https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969355.html
Патрушев рассказал о переподчинении флотов главкому ВМФ
Патрушев рассказал о переподчинении флотов главкому ВМФ - РИА Новости, 18.02.2025
Патрушев рассказал о переподчинении флотов главкому ВМФ
Российские флоты были переподчинены напрямую главнокомандующему ВМФ с целью совершенствования системы управления отечественным Военно-морским флотом, заявил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:01:00+03:00
2025-02-18T09:01:00+03:00
2025-02-18T09:02:00+03:00
безопасность
россия
николай патрушев
каспийская флотилия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские флоты были переподчинены напрямую главнокомандующему ВМФ с целью совершенствования системы управления отечественным Военно-морским флотом, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. С 2024 года все флоты и Каспийская флотилия переподчинены главкому ВМФ. При развитии ВМФ важно учитывать прежде всего национальные интересы, геополитические приоритеты, достижения науки и техники и экономические возможности государства, отметил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Неприемлемы как гигантомания флота, так и его забвение", - сказал он. "Современная обстановка диктует необходимость совершенствования системы управления флотом. В этой связи решением президента России все флоты выведены из подчинения командующим войсками военных округов и возвращены под прямое управление главнокомандующего ВМФ", - отметил Патрушев. В состав ВМФ РФ входят Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия.
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безопасность, россия, николай патрушев, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Каспийская флотилия
Патрушев рассказал о переподчинении флотов главкому ВМФ
Патрушев: флоты переподчинены главкому ВМФ для совершенствования управления