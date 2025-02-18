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Многоразовые пароли утратят актуальность к 2027 году, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2025
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06:49 18.02.2025 (обновлено: 06:52 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/paroli-1999962203.html
Многоразовые пароли утратят актуальность к 2027 году, заявил эксперт
Многоразовые пароли утратят актуальность к 2027 году, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2025
Многоразовые пароли утратят актуальность к 2027 году, заявил эксперт
Традиционные пароли, которые пользователи придумывают при регистрации аккаунтов в интернете, могут утратить актуальность к 2027 году: их или вовсе не будут... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T06:49:00+03:00
2025-02-18T06:52:00+03:00
общество
технологии
мтс
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Традиционные пароли, которые пользователи придумывают при регистрации аккаунтов в интернете, могут утратить актуальность к 2027 году: их или вовсе не будут использовать, или же только в сочетании с другими способами защиты, заявил РИА Новости руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин. "К 2027 году многоразовые пароли могут утратить актуальность, их будут использовать только в сочетании с другими способами защиты или заменят на более простые способы аутентификации, которые позволят полностью отказаться от запоминания – технологии единого входа и биометрии", - сообщил он. По его словам, пользователи часто применяют одинаковые комбинации для разных сервисов, выбирают слишком простые варианты, а фишинг и перебор кодов резко повышают риск взлома. Он отметил, что сегодня для большинства пользователей важнее удобство и скорость, в то время как требования сервисов к классическим паролям возрастают.
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общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
Многоразовые пароли утратят актуальность к 2027 году, заявил эксперт

IT-Специалист Аникушин: многоразовые пароли утратят актуальность к 2027 году

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Традиционные пароли, которые пользователи придумывают при регистрации аккаунтов в интернете, могут утратить актуальность к 2027 году: их или вовсе не будут использовать, или же только в сочетании с другими способами защиты, заявил РИА Новости руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.
"К 2027 году многоразовые пароли могут утратить актуальность, их будут использовать только в сочетании с другими способами защиты или заменят на более простые способы аутентификации, которые позволят полностью отказаться от запоминания – технологии единого входа и биометрии", - сообщил он.
По его словам, пользователи часто применяют одинаковые комбинации для разных сервисов, выбирают слишком простые варианты, а фишинг и перебор кодов резко повышают риск взлома.
Он отметил, что сегодня для большинства пользователей важнее удобство и скорость, в то время как требования сервисов к классическим паролям возрастают.
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