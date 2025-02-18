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Синоптик не исключила приход оттепели в Москву в конце недели - РИА Новости, 18.02.2025
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06:55 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ottepel-1999962337.html
Синоптик не исключила приход оттепели в Москву в конце недели
Синоптик не исключила приход оттепели в Москву в конце недели - РИА Новости, 18.02.2025
Синоптик не исключила приход оттепели в Москву в конце недели
Температура в Москве будет постепенно повышаться в течение недели, в воскресенье - понедельник может установиться оттепельная погода, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T06:55:00+03:00
2025-02-18T06:55:00+03:00
общество
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россия
марина макарова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура в Москве будет постепенно повышаться в течение недели, в воскресенье - понедельник может установиться оттепельная погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В первой половине недели прогнозируется небольшой снег, вторая половина - преимущественно без осадков, должна установиться антициклональная погода, а в воскресенье - понедельник, скорее всего, будет оттепель. Тенденция на повышение температуры идет", - сказала Макарова. Она уточнила, что погода с температурой воздуха от минус одного градуса уже считается оттепельной. Согласно предварительному прогнозу, днем 23 февраля в Москве ожидается от минус пяти до нуля градусов.
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общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик не исключила приход оттепели в Москву в конце недели

Синоптик Макарова не исключила приход оттепели в Москву в конце недели

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Температура в Москве будет постепенно повышаться в течение недели, в воскресенье - понедельник может установиться оттепельная погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В первой половине недели прогнозируется небольшой снег, вторая половина - преимущественно без осадков, должна установиться антициклональная погода, а в воскресенье - понедельник, скорее всего, будет оттепель. Тенденция на повышение температуры идет", - сказала Макарова.
Она уточнила, что погода с температурой воздуха от минус одного градуса уже считается оттепельной.
Согласно предварительному прогнозу, днем 23 февраля в Москве ожидается от минус пяти до нуля градусов.
Москва - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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