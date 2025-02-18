https://ria.ru/20250218/orvi-1999946602.html

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 7,7%

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 7,7% - РИА Новости, 18.02.2025

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 7,7%

Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 7,7%, а коронавирусной инфекцией, наоборот, снизилась - на 8,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T00:03:00+03:00

2025-02-18T00:03:00+03:00

2025-02-18T00:03:00+03:00

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 7,7%, а коронавирусной инфекцией, наоборот, снизилась - на 8,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тысяч", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны, в 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. Для предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах, отметили в пресс-службе. Также по итогам последней недели в России зарегистрировано 6,5 тысяч случаев COVID-19, что на 8,3% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250211/orvi-1998514424.html

https://ria.ru/20250115/vaktsina-1993781193.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество