https://ria.ru/20250218/orban-1999951514.html

Орбан заявил, что ЕС следит за переговорами по Украине "из газет"

Орбан заявил, что ЕС следит за переговорами по Украине "из газет" - РИА Новости, 18.02.2025

Орбан заявил, что ЕС следит за переговорами по Украине "из газет"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским странам придется узнавать результаты переговоров по Украине "из газет", хотя он три года... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T01:40:00+03:00

2025-02-18T01:40:00+03:00

2025-02-18T01:40:00+03:00

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александр вучич

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским странам придется узнавать результаты переговоров по Украине "из газет", хотя он три года предупреждал о таком сценарии и призывал Брюссель сменить провальную стратегию. "Особенно болезненно, что мы, европейцы, сейчас пытаемся узнать об этом (переговорах РФ и США по Украине - ред.) из газет. Потому что мы упустили момент, лидеры больших стран Европы упустили момент, когда они могли быть инициаторами в этом вопросе... Они застряли на стороне войны, хотя мы последние три года убеждали их проводить политику мира, они этого не сделали. И теперь мы сможем наблюдать со стороны, как в зависимости от других крупных глобальных тем решаются без нас даже самые важные для нас вопросы", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Ранее Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября заявлял, что необходимо попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают". Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999951274.html

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в мире, украина, россия, сша, виктор орбан, александр вучич, санкции в отношении россии