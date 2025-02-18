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Сийярто заявил, что ООН потеряет значимость, если не изменится
Сийярто заявил, что ООН потеряет значимость, если не изменится - РИА Новости, 18.02.2025
Сийярто заявил, что ООН потеряет значимость, если не изменится
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что ООН потеряет значимость, если не "выйдет из зоны комфорта", не изменится РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:39:00+03:00
2025-02-18T23:39:00+03:00
2025-02-18T23:39:00+03:00
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ООН, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что ООН потеряет значимость, если не "выйдет из зоны комфорта", не изменится и не повысит эффективность. "Я считаю, что ООН должна измениться, приспособиться к новой политической установке, и если она не способна этого сделать, она потеряет свою значимость. Нам надо быть честными с самими собой. Во время диктатуры международного либерального мейнстрима ООН больше не была платформой для мира, и поэтому ее руководителям надо выйти из своей зоны комфорта, своей башни из слоновой кости и выступить с инновационными предложениями по реформам", - сказал Сийярто на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, организации необходимо устранить дублирования функций, сократить расходы и повысить эффективность. Сийярто также отметил, что Венгрия, где сейчас находится глобальный контртеррористический центр ООН, готова разместить у себя больше представительств организации. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о переоценке участия Соединенных Штатов в ООН, а также раскритиковал Всемирную организацию, отметив, что ей плохо управляют, а свою работу она не делает.
https://ria.ru/20250218/vengriya-2000167984.html
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в мире, венгрия, сша, петер сийярто, дональд трамп, оон
В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, ООН
Сийярто заявил, что ООН потеряет значимость, если не изменится
Сийярто: ООН потеряет значимость, если не выйдет из зоны комфорта