https://ria.ru/20250218/oon-2000102831.html
ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто
ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.02.2025
ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто
ООН в последние годы не смогла стать платформой для мирного урегулирования, поэтому нуждается в реформировании, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:49:00+03:00
2025-02-18T16:49:00+03:00
2025-02-18T16:49:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. ООН в последние годы не смогла стать платформой для мирного урегулирования, поэтому нуждается в реформировании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "ООН, к сожалению, в последние годы не смогла стать платформой для мира. Необходимо осознать, ООН не преуспела в урегулировании конфликтов, несущих вызовы для глобальной безопасности. Поэтому ООН сейчас тоже необходимо провести серьёзные реформы", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
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в мире, венгрия, петер сийярто, оон
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, ООН
ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто
Сийярто: ООН нужны реформы, так как она не смогла стать площадкой для мира