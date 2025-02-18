https://ria.ru/20250218/oon-2000102831.html

ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто

ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.02.2025

ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто

ООН в последние годы не смогла стать платформой для мирного урегулирования, поэтому нуждается в реформировании, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:49:00+03:00

2025-02-18T16:49:00+03:00

2025-02-18T16:49:00+03:00

в мире

венгрия

петер сийярто

оон

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. ООН в последние годы не смогла стать платформой для мирного урегулирования, поэтому нуждается в реформировании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "ООН, к сожалению, в последние годы не смогла стать платформой для мира. Необходимо осознать, ООН не преуспела в урегулировании конфликтов, несущих вызовы для глобальной безопасности. Поэтому ООН сейчас тоже необходимо провести серьёзные реформы", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

https://ria.ru/20250218/siyyarto-2000096676.html

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в мире, венгрия, петер сийярто, оон