В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов
МВД: житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, возбуждено дело
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ОМСК 18 фев - РИА Новости. Житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, рассказали во вторник в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 17 декабря 2024 года в пункте выдачи заказов на Космическом проспекте в Омске. Полицейскими были истребованы видеозаписи и медицинские документы.
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"Полицейскими расследуется уголовное дело о нанесении побоев работнику одного из пунктов выдачи заказов в Омске. В вечернее время 17 декабря 2024 года в помещении пункта выдачи заказов на проспекте Космическом в Омске работнику пункта были нанесены телесные повреждения неизвестным", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Омская полиция опубликовала видео с задержанным. Во время допроса на видео мужчина сообщил полицейским, что причину конфликта с сотрудником ПВЗ "не нужно никому знать", но, по его словам, он это "заслужил". При этом задержанный уточнил, что не раскаивается в своих действиях, уже восемь лет не употребляет алкоголь, привлекался ранее к уголовной ответственности и отбывал наказание. По его словам, он "освободился" в 2023 году.
Возбуждено уголовное дело по статье "нанесение побоев, совершенное лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия". Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования омская прокуратура поставила на контроль.