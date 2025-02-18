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В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов - РИА Новости, 18.02.2025
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23:35 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/omsk-2000178221.html
В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов
В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов - РИА Новости, 18.02.2025
В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов
Житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, рассказали во вторник в пресс-службе УМВД России по Омской области. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:35:00+03:00
2025-02-18T23:35:00+03:00
происшествия
омск
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ОМСК 18 фев - РИА Новости. Житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, рассказали во вторник в пресс-службе УМВД России по Омской области. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 17 декабря 2024 года в пункте выдачи заказов на Космическом проспекте в Омске. Полицейскими были истребованы видеозаписи и медицинские документы. "Полицейскими расследуется уголовное дело о нанесении побоев работнику одного из пунктов выдачи заказов в Омске. В вечернее время 17 декабря 2024 года в помещении пункта выдачи заказов на проспекте Космическом в Омске работнику пункта были нанесены телесные повреждения неизвестным", - сообщили в пресс-службе ведомства. Омская полиция опубликовала видео с задержанным. Во время допроса на видео мужчина сообщил полицейским, что причину конфликта с сотрудником ПВЗ "не нужно никому знать", но, по его словам, он это "заслужил". При этом задержанный уточнил, что не раскаивается в своих действиях, уже восемь лет не употребляет алкоголь, привлекался ранее к уголовной ответственности и отбывал наказание. По его словам, он "освободился" в 2023 году. Возбуждено уголовное дело по статье "нанесение побоев, совершенное лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия". Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования омская прокуратура поставила на контроль.
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происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Омская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов

МВД: житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, возбуждено дело

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ОМСК 18 фев - РИА Новости. Житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, рассказали во вторник в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 17 декабря 2024 года в пункте выдачи заказов на Космическом проспекте в Омске. Полицейскими были истребованы видеозаписи и медицинские документы.
«
"Полицейскими расследуется уголовное дело о нанесении побоев работнику одного из пунктов выдачи заказов в Омске. В вечернее время 17 декабря 2024 года в помещении пункта выдачи заказов на проспекте Космическом в Омске работнику пункта были нанесены телесные повреждения неизвестным", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Омская полиция опубликовала видео с задержанным. Во время допроса на видео мужчина сообщил полицейским, что причину конфликта с сотрудником ПВЗ "не нужно никому знать", но, по его словам, он это "заслужил". При этом задержанный уточнил, что не раскаивается в своих действиях, уже восемь лет не употребляет алкоголь, привлекался ранее к уголовной ответственности и отбывал наказание. По его словам, он "освободился" в 2023 году.
Возбуждено уголовное дело по статье "нанесение побоев, совершенное лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия". Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования омская прокуратура поставила на контроль.
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ПроисшествияОмскОмская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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