https://ria.ru/20250218/omsk-2000178221.html

В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов

В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов - РИА Новости, 18.02.2025

В Омске мужчина избил сотрудника пункта выдачи заказов

Житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, рассказали во вторник в пресс-службе УМВД России по Омской области. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:35:00+03:00

2025-02-18T23:35:00+03:00

2025-02-18T23:35:00+03:00

происшествия

омск

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК 18 фев - РИА Новости. Житель Омска избил сотрудника пункта выдачи заказов, рассказали во вторник в пресс-службе УМВД России по Омской области. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 17 декабря 2024 года в пункте выдачи заказов на Космическом проспекте в Омске. Полицейскими были истребованы видеозаписи и медицинские документы. "Полицейскими расследуется уголовное дело о нанесении побоев работнику одного из пунктов выдачи заказов в Омске. В вечернее время 17 декабря 2024 года в помещении пункта выдачи заказов на проспекте Космическом в Омске работнику пункта были нанесены телесные повреждения неизвестным", - сообщили в пресс-службе ведомства. Омская полиция опубликовала видео с задержанным. Во время допроса на видео мужчина сообщил полицейским, что причину конфликта с сотрудником ПВЗ "не нужно никому знать", но, по его словам, он это "заслужил". При этом задержанный уточнил, что не раскаивается в своих действиях, уже восемь лет не употребляет алкоголь, привлекался ранее к уголовной ответственности и отбывал наказание. По его словам, он "освободился" в 2023 году. Возбуждено уголовное дело по статье "нанесение побоев, совершенное лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия". Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования омская прокуратура поставила на контроль.

https://ria.ru/20250203/omsk-1996961822.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)