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Жителя Томска осудили за взрыв у офиса бизнесмена и поджог машин

Жителя Томска осудили за взрыв у офиса бизнесмена и поджог машин - РИА Новости, 18.02.2025

Жителя Томска осудили за взрыв у офиса бизнесмена и поджог машин

Октябрьский районный суд Томска приговорил к 7 годам колонии обиженного на бизнесменов местного жителя за подрыв самодельного взрывного устройства у офиса... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:04:00+03:00

2025-02-18T15:04:00+03:00

2025-02-18T15:04:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска приговорил к 7 годам колонии обиженного на бизнесменов местного жителя за подрыв самодельного взрывного устройства у офиса предпринимателя и поджог машин, сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества Томской области в Telegram-канале. Приговором суда мужчина признан виновным в возбуждении вражды по отношению к предпринимателям, умышленном повреждении и уничтожении имущества путем поджога, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. "По совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил гражданские иски владельцев поврежденных автомобилей о возмещении причиненного ущерба на общую сумму более 3,7 миллиона рублей. В пользу пострадавшего охранника взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Суд установил, что не позднее декабря 2020 года у мужчины возник умысел на публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к предпринимателям как социальной группе. Так, 25 декабря 2020 года он поджег автомобиль одного из томских предпринимателей. Машина полностью сгорела, а также поврежден оказался автомобиль, находившийся рядом. "Ночью 19 июля 2022 года мужчина установил самодельное взрывное устройство на клумбу, расположенную у входа в здание на переулке Кооперативном, где осуществлял трудовую деятельность один из предпринимателей. Охранник обнаружил замаскированное устройство, взял в руки и выкинул в урну, в результате чего оно сдетонировало. Сотруднику охраны были причинены незначительные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе. Суду свой поступок виновный объяснил тем, что в июне 2022 года он поехал на рыбалку на берег Томи, но оказалось, что проезд закрыт. Со слов охранника он понял, что участок принадлежит на праве собственности одному из руководителей предприятия, головной офис которого находится в переулке Кооперативном. Мужчина захотел встретиться с собственником участка и поговорить лично относительно доступа к берегу, а чтобы привлечь внимание, решил использовать ранее изготовленные им взрывные устройства, которые хранил дома. Помимо этого, в марте 2022 года мужчина поджог еще одну машину. "В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал частично. Не отрицал факт оставления самодельного взрывного устройства возле здания на переулке Кооперативном, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, их хранения и ношения. Подсудимый подробно рассказал о том, как и из чего их изготовил. Вину в совершении иных преступлений не признал", - говорится в сообщении.

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происшествия, томск, томская область, россия