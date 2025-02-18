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Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T00:12:00+03:00
2025-02-18T00:12:00+03:00
2025-02-18T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двенадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 25 боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о ранении четырех мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов