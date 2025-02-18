https://ria.ru/20250218/novoselka-2000118267.html

Российские войска выбили ВСУ из Новоселки

Российские войска выбили ВСУ из Новоселки - РИА Новости, 18.02.2025

Российские войска выбили ВСУ из Новоселки

Российские войска выбили ВСУ из Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:45:00+03:00

2025-02-18T17:45:00+03:00

2025-02-18T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Новоселки, сейчас там завершается зачистка", - сказал Рогов. По его словам, российские войска стали еще ближе к взятию под контроль всей границы, соединяющей Запорожскую область и ДНР. Российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250218/erdogan-2000115966.html

https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993414502.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины