https://ria.ru/20250218/novoselka-2000118267.html
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки - РИА Новости, 18.02.2025
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:45:00+03:00
2025-02-18T17:45:00+03:00
2025-02-18T17:46:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Новоселки, сейчас там завершается зачистка", - сказал Рогов. По его словам, российские войска стали еще ближе к взятию под контроль всей границы, соединяющей Запорожскую область и ДНР. Российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250218/erdogan-2000115966.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки
Рогов: российские войска выбили ВСУ из Новоселки на Времевском направлении