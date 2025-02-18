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Российские войска выбили ВСУ из Новоселки - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 18.02.2025 (обновлено: 17:46 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/novoselka-2000118267.html
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки - РИА Новости, 18.02.2025
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:45:00+03:00
2025-02-18T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Новоселки, сейчас там завершается зачистка", - сказал Рогов. По его словам, российские войска стали еще ближе к взятию под контроль всей границы, соединяющей Запорожскую область и ДНР. Российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250218/erdogan-2000115966.html
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993414502.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Новоселки

Рогов: российские войска выбили ВСУ из Новоселки на Времевском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска выбили противника из Новоселки, сейчас там завершается зачистка", - сказал Рогов.
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По его словам, российские войска стали еще ближе к взятию под контроль всей границы, соединяющей Запорожскую область и ДНР.
Российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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