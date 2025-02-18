https://ria.ru/20250218/novak-2000161591.html

Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак

Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак - РИА Новости, 18.02.2025

Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак

Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:27:00+03:00

2025-02-18T20:27:00+03:00

2025-02-18T20:52:00+03:00

россия

эстония

литва

александр новак

владимир путин

калининградская область

россети

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826178_0:229:3062:1951_1920x0_80_0_0_784f6d6efea4b371a0c8cc41480a8a69.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. "Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он. "Надежная работа энергосистемы российского эксклава – результат реализованного "Интер РАО", "Россетями" и "Системным оператором" комплекса организационных и технических шагов по новому строительству и модернизации", - заявил в свою очередь Системный оператор Единой энергетической системы России в своем Telegram-канале.Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.

https://ria.ru/20250208/pribaltika-1998113044.html

россия

эстония

литва

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эстония, литва, александр новак, владимир путин, калининградская область, россети, экономика