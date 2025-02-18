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Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак - РИА Новости, 18.02.2025
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20:27 18.02.2025 (обновлено: 20:52 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/novak-2000161591.html
Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак
Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак - РИА Новости, 18.02.2025
Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак
Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:27:00+03:00
2025-02-18T20:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. "Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он. "Надежная работа энергосистемы российского эксклава – результат реализованного "Интер РАО", "Россетями" и "Системным оператором" комплекса организационных и технических шагов по новому строительству и модернизации", - заявил в свою очередь Системный оператор Единой энергетической системы России в своем Telegram-канале.Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
https://ria.ru/20250208/pribaltika-1998113044.html
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россия, эстония, литва, александр новак, владимир путин, калининградская область, россети, экономика
Россия, Эстония, Литва, Александр Новак, Владимир Путин, Калининградская область, Россети, Экономика
Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак

Новак: отключение Прибалтики от БРЭЛЛ не сказалось на Калининградской области

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
«
"Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он.
"Надежная работа энергосистемы российского эксклава – результат реализованного "Интер РАО", "Россетями" и "Системным оператором" комплекса организационных и технических шагов по новому строительству и модернизации", - заявил в свою очередь Системный оператор Единой энергетической системы России в своем Telegram-канале.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
8 февраля, 09:25
 
РоссияЭстонияЛитваАлександр НовакВладимир ПутинКалининградская областьРоссетиЭкономика
 
 
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