https://ria.ru/20250218/nalogi-2000152609.html

Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей

Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей - РИА Новости, 18.02.2025

Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей

Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:24:00+03:00

2025-02-18T19:24:00+03:00

2025-02-18T19:24:00+03:00

происшествия

россия

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республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем средств, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, в 2021-2023 годах путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В последующем, по версии следствия, мужчина перевел более 125 миллионов рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил их. Кроме того, следствие полагает, что мужчина с целью легализации денежных средств застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 миллионов рублей, а также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 миллионов рублей и оформил на женщину право собственности. В отношении мужчины, являющегося руководителем двух компаний и привлекаемого к уголовной ответственности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств, совершенное в особо крупном размере". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241107/delo-1982461089.html

https://ria.ru/20241210/zaderzhanie-1988479773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)