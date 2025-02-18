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Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей - РИА Новости, 18.02.2025
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19:24 18.02.2025
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Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей
Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей - РИА Новости, 18.02.2025
Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей
Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:24:00+03:00
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КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем средств, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, в 2021-2023 годах путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В последующем, по версии следствия, мужчина перевел более 125 миллионов рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил их. Кроме того, следствие полагает, что мужчина с целью легализации денежных средств застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 миллионов рублей, а также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 миллионов рублей и оформил на женщину право собственности. В отношении мужчины, являющегося руководителем двух компаний и привлекаемого к уголовной ответственности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств, совершенное в особо крупном размере". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, заключили в ведомстве.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей

СК заподозрил жителя Татарстана в уклонении от уплаты НДС на сумму 299 млн руб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем средств, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«
"По версии следствия, в 2021-2023 годах путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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В последующем, по версии следствия, мужчина перевел более 125 миллионов рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил их.
Кроме того, следствие полагает, что мужчина с целью легализации денежных средств застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 миллионов рублей, а также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 миллионов рублей и оформил на женщину право собственности.
В отношении мужчины, являющегося руководителем двух компаний и привлекаемого к уголовной ответственности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств, совершенное в особо крупном размере".
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, заключили в ведомстве.
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