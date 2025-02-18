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Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей
Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей - РИА Новости, 18.02.2025
Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей
Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:24:00+03:00
2025-02-18T19:24:00+03:00
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КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем средств, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, в 2021-2023 годах путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В последующем, по версии следствия, мужчина перевел более 125 миллионов рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил их. Кроме того, следствие полагает, что мужчина с целью легализации денежных средств застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 миллионов рублей, а также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 миллионов рублей и оформил на женщину право собственности. В отношении мужчины, являющегося руководителем двух компаний и привлекаемого к уголовной ответственности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств, совершенное в особо крупном размере". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241107/delo-1982461089.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
Жителя Татарстана заподозрили в неуплате НДС на 299 миллионов рублей
СК заподозрил жителя Татарстана в уклонении от уплаты НДС на сумму 299 млн руб
КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости.
Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем средств, возбуждено уголовное дело, сообщает
региональное следственное управление СК РФ.
«
"По версии следствия, в 2021-2023 годах путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В последующем, по версии следствия, мужчина перевел более 125 миллионов рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил их.
Кроме того, следствие полагает, что мужчина с целью легализации денежных средств застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 миллионов рублей, а также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 миллионов рублей и оформил на женщину право собственности.
В отношении мужчины, являющегося руководителем двух компаний и привлекаемого к уголовной ответственности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств, совершенное в особо крупном размере".
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, заключили в ведомстве.