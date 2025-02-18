Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников
МВД: мошенники звонят подросткам под видом руководства школы
© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от "Госуслуг" якобы для восстановления аккаунта, после чего "следователь" настаивает на "декларации" ценностей в доме, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Вариация схемы "фейк босс"... Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего создали видимость "взлома" аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со "следователем", который убедил его в необходимости проведения "видеообыска" и "декларации" имеющихся дома ценностей. Ценности были переданы курьеру, что обнаружили позднее вечером родители", - говорится в сообщении.
Кроме того, чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали "втемную", семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки, пояснили правоохранители.
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