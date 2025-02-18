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Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников - РИА Новости, 18.02.2025
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11:58 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/mvd-2000016108.html
Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников
Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников - РИА Новости, 18.02.2025
Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников
Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от "Госуслуг" якобы для восстановления аккаунта, после чего "следователь"... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:58:00+03:00
2025-02-18T11:58:00+03:00
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россия
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от "Госуслуг" якобы для восстановления аккаунта, после чего "следователь" настаивает на "декларации" ценностей в доме, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вариация схемы "фейк босс"... Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего создали видимость "взлома" аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со "следователем", который убедил его в необходимости проведения "видеообыска" и "декларации" имеющихся дома ценностей. Ценности были переданы курьеру, что обнаружили позднее вечером родители", - говорится в сообщении. Кроме того, чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали "втемную", семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки, пояснили правоохранители.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников

МВД: мошенники звонят подросткам под видом руководства школы

© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от "Госуслуг" якобы для восстановления аккаунта, после чего "следователь" настаивает на "декларации" ценностей в доме, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Вариация схемы "фейк босс"... Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего создали видимость "взлома" аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со "следователем", который убедил его в необходимости проведения "видеообыска" и "декларации" имеющихся дома ценностей. Ценности были переданы курьеру, что обнаружили позднее вечером родители", - говорится в сообщении.
Кроме того, чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали "втемную", семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки, пояснили правоохранители.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Раскрыта новая схема мошенников по краже аккаунтов с "Госуслуг"
23 декабря 2024, 04:34
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПроисшествия
 
 
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