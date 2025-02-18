https://ria.ru/20250218/mvd-2000016108.html

Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников

Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников - РИА Новости, 18.02.2025

Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников

Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от "Госуслуг" якобы для восстановления аккаунта, после чего "следователь"... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:58:00+03:00

2025-02-18T11:58:00+03:00

2025-02-18T11:58:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и убеждают сообщить код от "Госуслуг" якобы для восстановления аккаунта, после чего "следователь" настаивает на "декларации" ценностей в доме, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вариация схемы "фейк босс"... Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего создали видимость "взлома" аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со "следователем", который убедил его в необходимости проведения "видеообыска" и "декларации" имеющихся дома ценностей. Ценности были переданы курьеру, что обнаружили позднее вечером родители", - говорится в сообщении. Кроме того, чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали "втемную", семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки, пояснили правоохранители.

https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990761586.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия