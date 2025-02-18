МВД опровергло сообщения о похищении таксиста у аэропорта Владивостока
МВД: данные о похищении водителя такси у аэропорта Владивостока не подтвердились
© Кадр видео из соцсетейПотасовка у здания международного аэропорта Владивостока
© Кадр видео из соцсетей
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Информация о том, что у здания международного аэропорта Владивостока якобы похитили водителя такси, не подтвердилась: на опубликованное в интернете видео попал конфликт двух водителей-иностранцев, который уже улажен, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
В Telegram-каналах в понедельник распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный – местный водитель, а напали на него якобы мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО РИА Новости сообщали, что проводится проверка видеозаписи, каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало.
"Информация, опубликованная в ряде СМИ, о похищении человека в международном аэропорту Владивостока не соответствует действительности… Проведена процессуальная проверка, по результатам которой установлено, что в 6.30 15 февраля (23.30 мск 14 февраля) на территории международного аэропорта Владивостока между двумя водителями, являющимися иностранными гражданами, произошел конфликт. В результате проведенного разбирательства участники конфликта пришли к соглашению и не имеют претензий друг к другу", - говорится в сообщении.
От подачи заявлений в правоохранительные органы обе стороны отказались, добавили в управлении.