https://ria.ru/20250218/mvd-1999957938.html

МВД опровергло сообщения о похищении таксиста у аэропорта Владивостока

МВД опровергло сообщения о похищении таксиста у аэропорта Владивостока - РИА Новости, 18.02.2025

МВД опровергло сообщения о похищении таксиста у аэропорта Владивостока

Информация о том, что у здания международного аэропорта Владивостока якобы похитили водителя такси, не подтвердилась: на опубликованное в интернете видео попал... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T04:27:00+03:00

2025-02-18T04:27:00+03:00

2025-02-18T04:28:00+03:00

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Информация о том, что у здания международного аэропорта Владивостока якобы похитили водителя такси, не подтвердилась: на опубликованное в интернете видео попал конфликт двух водителей-иностранцев, который уже улажен, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО. В Telegram-каналах в понедельник распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный – местный водитель, а напали на него якобы мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО РИА Новости сообщали, что проводится проверка видеозаписи, каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало. "Информация, опубликованная в ряде СМИ, о похищении человека в международном аэропорту Владивостока не соответствует действительности… Проведена процессуальная проверка, по результатам которой установлено, что в 6.30 15 февраля (23.30 мск 14 февраля) на территории международного аэропорта Владивостока между двумя водителями, являющимися иностранными гражданами, произошел конфликт. В результате проведенного разбирательства участники конфликта пришли к соглашению и не имеют претензий друг к другу", - говорится в сообщении. От подачи заявлений в правоохранительные органы обе стороны отказались, добавили в управлении.

https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999828667.html

владивосток

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владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)