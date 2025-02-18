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В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации - РИА Новости, 18.02.2025
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02:56 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/mvd-1999954912.html
В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации
В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации - РИА Новости, 18.02.2025
В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации
Отчисленные из российских вузов иностранные студенты должны до 30 апреля текущего года легализовать свое правовое положение на территории страны, говорится в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:56:00+03:00
2025-02-18T02:56:00+03:00
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отчисленные из российских вузов иностранные студенты должны до 30 апреля текущего года легализовать свое правовое положение на территории страны, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В случае, если иностранного студента отчисляют из вуза, срок его временного пребывания на территории России сокращается, а учебная виза аннулируется. Такой иностранец в рамках указа президента Российской Федерации №1126 имеет возможность по 30 апреля 2025 года легализовать свое правовое положение. Для решения данного вопроса необходимо обратиться в территориальный орган МВД России или филиалы ФГУП "ПВС" МВД России", - говорится в материалах ведомства. МВД РФ отмечает, что ежегодно все больше иностранных студентов выбирают Россию для получения высшего образования. В минувшем году им было выдано свыше 257 тысяч учебных виз, что почти на 12% больше показателя 2023 года. "Иностранному студенту, как и любому иностранному гражданину, необходимо соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации. Студент-иностранец должен для въезда в Россию иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Также он вправе оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, учебная виза не требуется", - сообщает МВД РФ.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации

МВД: отчисленные из вузов иностранцы должны до 30 апреля легализовать положение

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отчисленные из российских вузов иностранные студенты должны до 30 апреля текущего года легализовать свое правовое положение на территории страны, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В случае, если иностранного студента отчисляют из вуза, срок его временного пребывания на территории России сокращается, а учебная виза аннулируется. Такой иностранец в рамках указа президента Российской Федерации №1126 имеет возможность по 30 апреля 2025 года легализовать свое правовое положение. Для решения данного вопроса необходимо обратиться в территориальный орган МВД России или филиалы ФГУП "ПВС" МВД России", - говорится в материалах ведомства.
МВД РФ отмечает, что ежегодно все больше иностранных студентов выбирают Россию для получения высшего образования. В минувшем году им было выдано свыше 257 тысяч учебных виз, что почти на 12% больше показателя 2023 года.
"Иностранному студенту, как и любому иностранному гражданину, необходимо соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации. Студент-иностранец должен для въезда в Россию иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Также он вправе оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, учебная виза не требуется", - сообщает МВД РФ.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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