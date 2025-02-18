https://ria.ru/20250218/mvd-1999954912.html

В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации

В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации - РИА Новости, 18.02.2025

В МВД предупредили отчисленных из вузов иностранцев о легализации

Отчисленные из российских вузов иностранные студенты должны до 30 апреля текущего года легализовать свое правовое положение на территории страны, говорится в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:56:00+03:00

2025-02-18T02:56:00+03:00

2025-02-18T02:56:00+03:00

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отчисленные из российских вузов иностранные студенты должны до 30 апреля текущего года легализовать свое правовое положение на территории страны, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В случае, если иностранного студента отчисляют из вуза, срок его временного пребывания на территории России сокращается, а учебная виза аннулируется. Такой иностранец в рамках указа президента Российской Федерации №1126 имеет возможность по 30 апреля 2025 года легализовать свое правовое положение. Для решения данного вопроса необходимо обратиться в территориальный орган МВД России или филиалы ФГУП "ПВС" МВД России", - говорится в материалах ведомства. МВД РФ отмечает, что ежегодно все больше иностранных студентов выбирают Россию для получения высшего образования. В минувшем году им было выдано свыше 257 тысяч учебных виз, что почти на 12% больше показателя 2023 года. "Иностранному студенту, как и любому иностранному гражданину, необходимо соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации. Студент-иностранец должен для въезда в Россию иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Также он вправе оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, учебная виза не требуется", - сообщает МВД РФ.

https://ria.ru/20250213/mvd-1998989239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)