https://ria.ru/20250218/moskva-2000297433.html
Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега
Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега - РИА Новости, 19.02.2025
Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега
Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега вечером во вторник, который сохранится до утра среды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-18T14:46:00+03:00
2025-02-18T14:46:00+03:00
2025-02-19T14:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269210_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_e62e10a0199f00233e75376edc6a9109.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега вечером во вторник, который сохранится до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе снег. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до утра. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в соответствии с погодными условиями будут проводиться необходимые регламентные работы. Автомобилистам следует быть внимательными на дороге.
https://ria.ru/20250219/biryukov-2000296457.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269210_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_14451601b15039258eabfe442124a6c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега
Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы из-за снега