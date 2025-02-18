https://ria.ru/20250218/moskva-2000297433.html

Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега

Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега - РИА Новости, 19.02.2025

Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега

Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега вечером во вторник, который сохранится до утра среды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-18T14:46:00+03:00

2025-02-18T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Службы мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы на фоне снега вечером во вторник, который сохранится до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе снег. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до утра. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в соответствии с погодными условиями будут проводиться необходимые регламентные работы. Автомобилистам следует быть внимательными на дороге.

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