https://ria.ru/20250218/moskva-2000164333.html
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста - РИА Новости, 18.02.2025
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
Правоохранители задержали 70-летнего педофила-рецидивиста за домогательства к школьнице в подъезде дома на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:00:00+03:00
2025-02-18T21:00:00+03:00
2025-02-18T21:00:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали 70-летнего педофила-рецидивиста за домогательства к школьнице в подъезде дома на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 70-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим, в том числе за педофилию, в пятницу, 14 февраля, домогался 9-летней девочки на первом этаже в подъезде дома на северо-западе Москвы. К счастью, девочка смогла вырваться, а после рассказать обо всем родителям, добавил собеседник. "По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), фигурант арестован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250116/fotograf-1994047722.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста за домогательства к школьнице