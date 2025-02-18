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В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста - РИА Новости, 18.02.2025
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21:00 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/moskva-2000164333.html
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста - РИА Новости, 18.02.2025
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
Правоохранители задержали 70-летнего педофила-рецидивиста за домогательства к школьнице в подъезде дома на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:00:00+03:00
2025-02-18T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали 70-летнего педофила-рецидивиста за домогательства к школьнице в подъезде дома на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 70-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим, в том числе за педофилию, в пятницу, 14 февраля, домогался 9-летней девочки на первом этаже в подъезде дома на северо-западе Москвы. К счастью, девочка смогла вырваться, а после рассказать обо всем родителям, добавил собеседник. "По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), фигурант арестован", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста

В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста за домогательства к школьнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали 70-летнего педофила-рецидивиста за домогательства к школьнице в подъезде дома на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 70-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим, в том числе за педофилию, в пятницу, 14 февраля, домогался 9-летней девочки на первом этаже в подъезде дома на северо-западе Москвы. К счастью, девочка смогла вырваться, а после рассказать обо всем родителям, добавил собеседник.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), фигурант арестован", - сказал собеседник агентства.
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