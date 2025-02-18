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В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы - РИА Новости, 18.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:04 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/moskva-1999993604.html
В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы
В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы - РИА Новости, 18.02.2025
В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа в Москве на Красной площади, он будет посвящён 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:04:00+03:00
2025-02-18T11:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
владимир путин
александр жуков
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа в Москве на Красной площади, он будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба дирекции фестиваля. "В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2025 году пройдёт в Москве на Красной площади с 22 по 31 августа 2025 года и будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества", - говорится в сообщении. Отмечается, что фестиваль проводится с 2007 года и представляет собой серию ежевечерних представлений в самом в Москве, каждое из которых — театрализованно-музыкальное действие, состоящее из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, насчитывающего ежегодно более тысячи музыкантов из разных стран мира. Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны России, МИД России и правительства Москвы.
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москва, россия, владимир путин, александр жуков, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Владимир Путин, Александр Жуков, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы

В Москве в августе пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа в Москве на Красной площади, он будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба дирекции фестиваля.
"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2025 году пройдёт в Москве на Красной площади с 22 по 31 августа 2025 года и будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль проводится с 2007 года и представляет собой серию ежевечерних представлений в самом в Москве, каждое из которых — театрализованно-музыкальное действие, состоящее из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, насчитывающего ежегодно более тысячи музыкантов из разных стран мира.
Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны России, МИД России и правительства Москвы.
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