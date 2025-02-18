https://ria.ru/20250218/moskva-1999993604.html

В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы

В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы - РИА Новости, 18.02.2025

В Москве пройдет фестиваль "Спасская башня", посвященный юбилею Победы

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа в Москве на Красной площади, он будет посвящён 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:04:00+03:00

2025-02-18T11:04:00+03:00

2025-02-18T11:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

владимир путин

александр жуков

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа в Москве на Красной площади, он будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба дирекции фестиваля. "В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2025 году пройдёт в Москве на Красной площади с 22 по 31 августа 2025 года и будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества", - говорится в сообщении. Отмечается, что фестиваль проводится с 2007 года и представляет собой серию ежевечерних представлений в самом в Москве, каждое из которых — театрализованно-музыкальное действие, состоящее из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, насчитывающего ежегодно более тысячи музыкантов из разных стран мира. Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны России, МИД России и правительства Москвы.

https://ria.ru/20250214/pobeda-1999475117.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, владимир путин, александр жуков, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне