https://ria.ru/20250218/moskva-1999962882.html

Власти Москвы рассказали о налоговом вычете за сдачу нормативов ГТО

Власти Москвы рассказали о налоговом вычете за сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 18.02.2025

Власти Москвы рассказали о налоговом вычете за сдачу нормативов ГТО

Оформить новый налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО можно уже в 2025 году по месту работы, для этого надо написать заявление в бухгалтерию или отдел кадров,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:11:00+03:00

2025-02-18T07:11:00+03:00

2025-02-18T07:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Оформить новый налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО можно уже в 2025 году по месту работы, для этого надо написать заявление в бухгалтерию или отдел кадров, а в налоговую передать документы, подтверждающие наличие соответствующего значка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов Москвы. "ГТО теперь не только про спорт, но и про финансовую выгоду. Тем, кто успешно выполнил нормативы, с 2025 года доступен налоговый вычет... Оформить новый вычет можно уже в текущем году по месту работы. Для этого надо написать заявление в бухгалтерию или отдел кадров, а в налоговую передать документы, подтверждающие наличие значка ГТО. Заявить право на вычет самостоятельно налогоплательщик сможет с 2026 года, подав на сайте ФНС России декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025-й", - рассказали в пресс-службе. В департаменте отметили, что размер вычета – 18 тысяч рублей в год. Это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Если гражданин платит налог по ставке 13%, вернуть можно до 2340 рублей. Вычет может быть предоставлен на всю сумму сразу в любом месяце календарного года, но не раньше месяца, в котором работник подтвердил свое право на него. "Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть налоговым резидентом Российской Федерации и получать доходы, облагаемые НДФЛ. И, конечно, обладать знаком отличия ГТО или повторно сдать нормативы в своей возрастной группе и подтвердить врученный ранее значок. Золотой, серебряный или бронзовый – значения не имеет. Нужно пройти и диспансеризацию. Но важно помнить: вычет предоставляется за тот календарный год, в котором выполнены все перечисленные условия. Допустим, если медосмотр пройти в 2025 году, а ГТО сдать годом позже, вычет не дадут", - цитируют в сообщении первого заместителя руководителя департамента Григория Лалаева. Сдачу нормативов ГТО можно подтвердить одним из документов: копией удостоверения о вручении знака отличия; копией акта регионального органа исполнительной власти в области физкультуры и спорта о награждении либо выпиской из него; данными из цифровой базы по реализации комплекса ГТО – в случае, если подтвержден прежний значок, добавили в департаменте. Пройденная диспансеризация подкрепляется соответствующей справкой. Она оформляется в произвольной форме, заверяется подписью врача и печатью медицинской организации. "Можно получить и так называемый "спортивный" налоговый вычет за занятия в спортсекциях и школах, бассейнах, оздоровительных комплексах, фитнес-клубах. С 2025 года лимит социальных вычетов увеличен со 120 до 150 тысяч рублей. Соответственно, максимальная сумма возврата уплаченного НДФЛ выросла до 19500 рублей в год. С этого года вычет за спорт оформляется в упрощенном порядке. Вместо пакета документов от налогоплательщика требуется только справка об оказанных услугах. Главное, чтобы их предоставляли организации и индивидуальные предприниматели из перечня Минспорта России", - пояснили в департаменте.

https://ria.ru/20250207/gosduma-1997863973.html

https://ria.ru/20250109/vychet-1982249498.html

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общество, москва, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)