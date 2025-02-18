https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000179647.html

МВД предупредило о новом способе мошенничества

МВД предупредило о новом способе мошенничества - РИА Новости, 19.02.2025

МВД предупредило о новом способе мошенничества

Мошенники придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", сообщили в МВД России. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-18T23:48:00+03:00

2025-02-18T23:48:00+03:00

2025-02-19T03:31:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", сообщили в МВД России.Как уточнили в ведомстве, новый метод преступники уже опробовали в ряде регионов. С помощью методов социальной инженерии они убеждают жертв перевести деньги на "безопасные счета".В МВД рассказали, что мошенники сначала отправляют своих жертв в банк, чтобы снять деньги со счета наличными. Затем они предлагают установить на мобильный приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести в него данные банковской карты, реквизиты которой направляют сами преступники.После этого жертва через банкомат пополняет карту и удаляет ее данные из приложения.Данный алгоритм, как отметили в ведомстве, позволяет на некоторое время утаивать аномалии и избегать срабатывании антифрод систем, так как бесконтактные платежи и операции через банкоматы — это довольно стандартные действия для владельцев карт.

https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000117816.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия