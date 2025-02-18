Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей
ЦБ: мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков рекордные 27,5 млрд рублей
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее, следует из материала ЦБ РФ.
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"В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. В 2024 году доля объема операций без добровольного согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00066% (в 2023 году – 0,00119%)", - говорится в материалах регулятора.
Согласно представленному графику, общий объем таких операций составил в прошлом году 27,534 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд был в 2023 году - 15,8 миллиарда рублей.
Основная доля в общем объеме пришлась на средства, похищенные у клиентов-физлиц - 26,866 миллиарда рублей. Объем хищений у юридических лиц достиг 667,4 миллиона рублей.
Аналогичная ситуация зафиксирована и в отношении количества мошеннических операций: со средствами физлиц их в прошлом году было проведено 1,196 миллиона, а юридических лиц – 1,43 тысячи.
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