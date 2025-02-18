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Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.02.2025
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17:44 18.02.2025 (обновлено: 17:49 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000117816.html
Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей
Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.02.2025
Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей
Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее, следует из материала ЦБ РФ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:44:00+03:00
2025-02-18T17:49:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенники
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее, следует из материала ЦБ РФ. "В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. В 2024 году доля объема операций без добровольного согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00066% (в 2023 году – 0,00119%)", - говорится в материалах регулятора. Согласно представленному графику, общий объем таких операций составил в прошлом году 27,534 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд был в 2023 году - 15,8 миллиарда рублей. Основная доля в общем объеме пришлась на средства, похищенные у клиентов-физлиц - 26,866 миллиарда рублей. Объем хищений у юридических лиц достиг 667,4 миллиона рублей. Аналогичная ситуация зафиксирована и в отношении количества мошеннических операций: со средствами физлиц их в прошлом году было проведено 1,196 миллиона, а юридических лиц – 1,43 тысячи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенники
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), мошенники
Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей

ЦБ: мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков рекордные 27,5 млрд рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее, следует из материала ЦБ РФ.
«
"В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. В 2024 году доля объема операций без добровольного согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00066% (в 2023 году – 0,00119%)", - говорится в материалах регулятора.
Согласно представленному графику, общий объем таких операций составил в прошлом году 27,534 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд был в 2023 году - 15,8 миллиарда рублей.
Основная доля в общем объеме пришлась на средства, похищенные у клиентов-физлиц - 26,866 миллиарда рублей. Объем хищений у юридических лиц достиг 667,4 миллиона рублей.
Аналогичная ситуация зафиксирована и в отношении количества мошеннических операций: со средствами физлиц их в прошлом году было проведено 1,196 миллиона, а юридических лиц – 1,43 тысячи.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)мошенники
 
 
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