https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000117816.html

Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей

Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.02.2025

Мошенники за год украли у клиентов банков более 27 миллиардов рублей

Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее, следует из материала ЦБ РФ. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:44:00+03:00

2025-02-18T17:44:00+03:00

2025-02-18T17:49:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

мошенники

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее, следует из материала ЦБ РФ. "В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. В 2024 году доля объема операций без добровольного согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00066% (в 2023 году – 0,00119%)", - говорится в материалах регулятора. Согласно представленному графику, общий объем таких операций составил в прошлом году 27,534 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд был в 2023 году - 15,8 миллиарда рублей. Основная доля в общем объеме пришлась на средства, похищенные у клиентов-физлиц - 26,866 миллиарда рублей. Объем хищений у юридических лиц достиг 667,4 миллиона рублей. Аналогичная ситуация зафиксирована и в отношении количества мошеннических операций: со средствами физлиц их в прошлом году было проведено 1,196 миллиона, а юридических лиц – 1,43 тысячи.

https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенники