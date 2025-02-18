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МИД России прокомментировал планы Кишинева закрыть Русский дом - РИА Новости, 18.02.2025
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14:18 18.02.2025 (обновлено: 14:19 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/moldaviya-2000054980.html
МИД России прокомментировал планы Кишинева закрыть Русский дом
МИД России прокомментировал планы Кишинева закрыть Русский дом - РИА Новости, 18.02.2025
МИД России прокомментировал планы Кишинева закрыть Русский дом
Москва расценивает планы закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе как очередное проявление антироссийского курса властей страны, заявила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:18:00+03:00
2025-02-18T14:19:00+03:00
россия
кишинев
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
молдавия
мария захарова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва расценивает планы закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе как очередное проявление антироссийского курса властей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы расцениваем это решение как очередное проявление антироссийского курса нынешних молдавских властей и подлость в отношении собственного молдавского народа", - сказала Захарова на брифинге."Надеемся, что здравый смысл и уважение к своим же собственным гражданам возобладают и в Кишиневе воздержатся от подобных разрушительных, в том числе для себя, шагов", - добавила она.Захарова подчеркнула, что Русский дом в Молдавии продолжает работать, письменного уведомления о расторжении соглашения от молдавской стороны не поступало.Министерство иностранных дел Молдавии в четверг сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
https://ria.ru/20250215/gutsul-1999568994.html
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россия, кишинев, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, молдавия, мария захарова
Россия, Кишинев, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Молдавия, Мария Захарова
МИД России прокомментировал планы Кишинева закрыть Русский дом

МИД РФ: планы закрыть Русский дом в Кишиневе — проявление антироссийского курса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва расценивает планы закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе как очередное проявление антироссийского курса властей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы расцениваем это решение как очередное проявление антироссийского курса нынешних молдавских властей и подлость в отношении собственного молдавского народа", - сказала Захарова на брифинге.
"Надеемся, что здравый смысл и уважение к своим же собственным гражданам возобладают и в Кишиневе воздержатся от подобных разрушительных, в том числе для себя, шагов", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что Русский дом в Молдавии продолжает работать, письменного уведомления о расторжении соглашения от молдавской стороны не поступало.
Министерство иностранных дел Молдавии в четверг сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
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РоссияКишиневМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМолдавияМария Захарова
 
 
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