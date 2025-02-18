https://ria.ru/20250218/moldavija-1999976633.html

Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ

Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2025

Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ

Власти Молдавии в 2025 году не намерены платить взносы за организации в рамках СНГ, сообщает агентство "Инфотаг" со ссылкой на министерство финансов. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:48:00+03:00

2025-02-18T09:48:00+03:00

2025-02-18T09:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в 2025 году не намерены платить взносы за организации в рамках СНГ, сообщает агентство "Инфотаг" со ссылкой на министерство финансов. "В 2025 году Молдавия заплатит около 54 млн леев (2,9 миллиона долларов - ред.) за членство в международных, региональных и парламентских организациях. Это на 2,5 млн леев (134 тысячи долларов - ред.) меньше, чем в 2024 году. Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены", - сообщает агентство. Министерство финансов Молдавии подготовило проект выплат в соответствии с законом о бюджете. Больше всего средств будет использовано для оплаты взносов в Совет Европы, ООН и Программу развития ООН. При этом в Минфине полагают, что выполнение финансовых обязательств "укрепит партнерские отношения с государствами-членами этих организаций и окажет положительное влияние на продвижение имиджа страны". Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://ria.ru/20241117/nato-1984237929.html

https://ria.ru/20241115/moldaviya-1983980303.html

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молдавия, снг, оон, совет европы, в мире