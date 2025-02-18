Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/moldavija-1999976633.html
Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ
Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2025
Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ
Власти Молдавии в 2025 году не намерены платить взносы за организации в рамках СНГ, сообщает агентство "Инфотаг" со ссылкой на министерство финансов. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:48:00+03:00
2025-02-18T09:48:00+03:00
молдавия
снг
оон
совет европы
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в 2025 году не намерены платить взносы за организации в рамках СНГ, сообщает агентство "Инфотаг" со ссылкой на министерство финансов. "В 2025 году Молдавия заплатит около 54 млн леев (2,9 миллиона долларов - ред.) за членство в международных, региональных и парламентских организациях. Это на 2,5 млн леев (134 тысячи долларов - ред.) меньше, чем в 2024 году. Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены", - сообщает агентство. Министерство финансов Молдавии подготовило проект выплат в соответствии с законом о бюджете. Больше всего средств будет использовано для оплаты взносов в Совет Европы, ООН и Программу развития ООН. При этом в Минфине полагают, что выполнение финансовых обязательств "укрепит партнерские отношения с государствами-членами этих организаций и окажет положительное влияние на продвижение имиджа страны". Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20241117/nato-1984237929.html
https://ria.ru/20241115/moldaviya-1983980303.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, снг, оон, совет европы, в мире
Молдавия, СНГ, ООН, Совет Европы, В мире
Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ

"Инфотаг": Молдавия в 2025 году не собирается платить взносы за членство в СНГ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в 2025 году не намерены платить взносы за организации в рамках СНГ, сообщает агентство "Инфотаг" со ссылкой на министерство финансов.
"В 2025 году Молдавия заплатит около 54 млн леев (2,9 миллиона долларов - ред.) за членство в международных, региональных и парламентских организациях. Это на 2,5 млн леев (134 тысячи долларов - ред.) меньше, чем в 2024 году. Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены", - сообщает агентство.
Участники акции протеста против вступления в НАТО в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
НАТО пытается втянуть Молдавию в антироссийский военный блок, заявил посол
17 ноября 2024, 12:02
Министерство финансов Молдавии подготовило проект выплат в соответствии с законом о бюджете. Больше всего средств будет использовано для оплаты взносов в Совет Европы, ООН и Программу развития ООН.
При этом в Минфине полагают, что выполнение финансовых обязательств "укрепит партнерские отношения с государствами-членами этих организаций и окажет положительное влияние на продвижение имиджа страны".
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Госдуме призвали Молдавию переориентироваться на сотрудничество с СНГ
15 ноября 2024, 14:36
 
МолдавияСНГООНСовет ЕвропыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала