https://ria.ru/20250218/miny-1999964271.html

ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец

ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец - РИА Новости, 18.02.2025

ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец

Красногоровский схрон с украденными украинскими военными православными иконами и церковной утварью был тщательно заминирован ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:43:00+03:00

2025-02-18T07:43:00+03:00

2025-02-18T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Красногоровский схрон с украденными украинскими военными православными иконами и церковной утварью был тщательно заминирован ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Нурик". "Здание все разбомбленное… Накрыто сверху кирпичами там… Там растяжки были. Растяжки разминировали. Ну и наткнулись на вот эти вот иконы. И все. Мы как бы вытащили все. Там все заминировано. Справа там, слева. Шашки там. Все лежит. Опасно было. Ну ничего страшного, все вытащили", - рассказал военный. Боец предполагает, что схрон мог быть использован ВСУ для того, чтоб заманивать российских военных в ловушку. "Может, как приманка. Понимаете, вот оно было под землей в подвале. А она вся обрушенная. И видно, что кто-то ее закрыл там сверху кирпичами. И растяжки как бы. Перед новым годом начали мы раскопки. Там неделю где-то раскапывали", - подчеркнул военный.

https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html

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Схрон с православными иконами, похищенный ВСУ из храма в освобожденной Красногоровке в ДНР Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". 2025-02-18T07:43 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины