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ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 18.02.2025 (обновлено: 11:54 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/miny-1999964271.html
ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец
ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец - РИА Новости, 18.02.2025
ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец
Красногоровский схрон с украденными украинскими военными православными иконами и церковной утварью был тщательно заминирован ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:43:00+03:00
2025-02-18T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Красногоровский схрон с украденными украинскими военными православными иконами и церковной утварью был тщательно заминирован ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Нурик". "Здание все разбомбленное… Накрыто сверху кирпичами там… Там растяжки были. Растяжки разминировали. Ну и наткнулись на вот эти вот иконы. И все. Мы как бы вытащили все. Там все заминировано. Справа там, слева. Шашки там. Все лежит. Опасно было. Ну ничего страшного, все вытащили", - рассказал военный. Боец предполагает, что схрон мог быть использован ВСУ для того, чтоб заманивать российских военных в ловушку. "Может, как приманка. Понимаете, вот оно было под землей в подвале. А она вся обрушенная. И видно, что кто-то ее закрыл там сверху кирпичами. И растяжки как бы. Перед новым годом начали мы раскопки. Там неделю где-то раскапывали", - подчеркнул военный.
https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html
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Схрон с православными иконами, похищенный ВСУ из храма в освобожденной Красногоровке в ДНР
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава".
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ заминировали схрон в Красногоровке с иконами и утварью, заявил боец

Боец Нурик: украденные в ДНР иконы и церковная утварь были заминированы ВСУ

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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Красногоровский схрон с украденными украинскими военными православными иконами и церковной утварью был тщательно заминирован ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Нурик".
"Здание все разбомбленное… Накрыто сверху кирпичами там… Там растяжки были. Растяжки разминировали. Ну и наткнулись на вот эти вот иконы. И все. Мы как бы вытащили все. Там все заминировано. Справа там, слева. Шашки там. Все лежит. Опасно было. Ну ничего страшного, все вытащили", - рассказал военный.
Боец предполагает, что схрон мог быть использован ВСУ для того, чтоб заманивать российских военных в ловушку.
"Может, как приманка. Понимаете, вот оно было под землей в подвале. А она вся обрушенная. И видно, что кто-то ее закрыл там сверху кирпичами. И растяжки как бы. Перед новым годом начали мы раскопки. Там неделю где-то раскапывали", - подчеркнул военный.
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