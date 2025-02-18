https://ria.ru/20250218/minoborony-2000011909.html

Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве

Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.02.2025

Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Нью-Дели подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между военными ведомствами двух стран, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:42:00+03:00

2025-02-18T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между военными ведомствами двух стран, сообщили в Минобороны России. "Восемнадцатого февраля 2025 года состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Винаем Кумаром", — отметили в министерстве.Как уточняется, подписанное ими межправительственное соглашение упрощает порядок взаимодействия между министерствами обороны двух стран при организации совместных мероприятий их вооруженными силами.Фомин и Кумар во время беседы также отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия России и Индии в военной области.Кроме того, они подтвердили намерение и дальше укреплять профильное сотрудничество в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

https://ria.ru/20241210/indiya-1988384085.html

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россия, индия, александр фомин, в мире