Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве
МО: подписано соглашение, упрощающее взаимодействие между ведомствами РФ и Индии
© Фото : Министерство обороны РоссииЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Винай Кумар во время подписания соглашения
© Фото : Министерство обороны России
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Винай Кумар во время подписания соглашения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между военными ведомствами двух стран, сообщили в Минобороны России.
«
"Восемнадцатого февраля 2025 года состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Винаем Кумаром", — отметили в министерстве.
Как уточняется, подписанное ими межправительственное соглашение упрощает порядок взаимодействия между министерствами обороны двух стран при организации совместных мероприятий их вооруженными силами.
Фомин и Кумар во время беседы также отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия России и Индии в военной области.
Кроме того, они подтвердили намерение и дальше укреплять профильное сотрудничество в духе особо привилегированного стратегического партнерства.
Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
10 декабря 2024, 14:14