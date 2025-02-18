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Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.02.2025
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11:42 18.02.2025 (обновлено: 13:56 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/minoborony-2000011909.html
Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве
Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 18.02.2025
Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве
Москва и Нью-Дели подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между военными ведомствами двух стран, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2025
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между военными ведомствами двух стран, сообщили в Минобороны России. &quot;Восемнадцатого февраля 2025 года состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Винаем Кумаром&quot;, — отметили в министерстве.Как уточняется, подписанное ими межправительственное соглашение упрощает порядок взаимодействия между министерствами обороны двух стран при организации совместных мероприятий их вооруженными силами.Фомин и Кумар во время беседы также отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия России и Индии в военной области.Кроме того, они подтвердили намерение и дальше укреплять профильное сотрудничество в духе особо привилегированного стратегического партнерства.
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россия, индия, александр фомин, в мире
Россия, Индия, Александр Фомин, В мире
Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве

МО: подписано соглашение, упрощающее взаимодействие между ведомствами РФ и Индии

© Фото : Министерство обороны РоссииЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Винай Кумар во время подписания соглашения
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Винай Кумар во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Министерство обороны России
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Винай Кумар во время подписания соглашения
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между военными ведомствами двух стран, сообщили в Минобороны России.
«

"Восемнадцатого февраля 2025 года состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Винаем Кумаром", — отметили в министерстве.

Как уточняется, подписанное ими межправительственное соглашение упрощает порядок взаимодействия между министерствами обороны двух стран при организации совместных мероприятий их вооруженными силами.
Фомин и Кумар во время беседы также отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия России и Индии в военной области.
Кроме того, они подтвердили намерение и дальше укреплять профильное сотрудничество в духе особо привилегированного стратегического партнерства.
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