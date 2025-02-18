https://ria.ru/20250218/miley-1999956905.html
Милей прокомментировал возникший вокруг него скандал из-за криптовалюты
Милей прокомментировал возникший вокруг него скандал из-за криптовалюты - РИА Новости, 18.02.2025
Милей прокомментировал возникший вокруг него скандал из-за криптовалюты
Президент Аргентины Хавьер Милей, комментируя возникший вокруг него скандал, связанный с криптовалютой, завил, что не может нести ответственность за решение... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T04:00:00+03:00
2025-02-18T04:00:00+03:00
2025-02-18T04:00:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, комментируя возникший вокруг него скандал, связанный с криптовалютой, завил, что не может нести ответственность за решение людей инвестировать в различные проекты. На прошлой неделе Милей опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины заявила, что будет настаивать на импичменте президента. Против президента было подано больше сотни исков, в том числе в Минюст США, где он обвиняется в мошенничестве и коррупции. "Те, кто участвовал в этом (во вложениях в криптовалюту - ред), сделали это добровольно. Это проблема между частными лицами, государство не играет здесь никакой роли", - сказал Милей в интервью телеканалу TN. Он подчеркнул, что не продвигал новую криптовалюту, а лишь распространил информацию о ней и сделал это из лучших побуждений. По словам Милея, тот факт, что публикация в его соцсетях появилась спустя всего три минуты после запуска криптовалюты, не является странным: ему показалась интересной информация, и он ее опубликовал. Милей отрицательно ответил на вопрос о том, получил ли он деньги за публикацию. Кроме того, президент сказал, что вынес некоторые уроки из произошедшего. "Нужно установить фильтры, чтобы не было так легко получить ко мне доступ", - сказал Милей, который до запуска криптовалюты встречался с руководителями проекта.
https://ria.ru/20250216/miley-1999638631.html
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в мире, аргентина, сша, хавьер милей
В мире, Аргентина, США, Хавьер Милей
Милей прокомментировал возникший вокруг него скандал из-за криптовалюты
Милей: это проблема частных лиц, государство не играет никакой роли
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, комментируя возникший вокруг него скандал, связанный с криптовалютой, завил, что не может нести ответственность за решение людей инвестировать в различные проекты.
На прошлой неделе Милей
опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины
заявила, что будет настаивать на импичменте президента. Против президента было подано больше сотни исков, в том числе в Минюст США
, где он обвиняется в мошенничестве и коррупции.
"Те, кто участвовал в этом (во вложениях в криптовалюту - ред), сделали это добровольно. Это проблема между частными лицами, государство не играет здесь никакой роли", - сказал Милей в интервью телеканалу TN.
Он подчеркнул, что не продвигал новую криптовалюту, а лишь распространил информацию о ней и сделал это из лучших побуждений. По словам Милея, тот факт, что публикация в его соцсетях появилась спустя всего три минуты после запуска криптовалюты, не является странным: ему показалась интересной информация, и он ее опубликовал.
Милей отрицательно ответил на вопрос о том, получил ли он деньги за публикацию.
Кроме того, президент сказал, что вынес некоторые уроки из произошедшего.
"Нужно установить фильтры, чтобы не было так легко получить ко мне доступ", - сказал Милей, который до запуска криптовалюты встречался с руководителями проекта.