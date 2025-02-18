https://ria.ru/20250218/migranty-2000131843.html

Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов

Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов - РИА Новости, 18.02.2025

Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов

Рособрнадзор планирует ввести оценку "удовлетворительно" в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы, она будет означать успешное РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:27:00+03:00

2025-02-18T18:27:00+03:00

2025-02-18T18:28:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рособрнадзор планирует ввести оценку "удовлетворительно" в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы, она будет означать успешное прохождение теста, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Ранее ведомство опубликовало проект акта, устанавливающего баллы для сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов. Согласно документу, для успешного прохождения экзамена необходимо было набрать не менее 30% от максимального числа баллов. После публикации в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что проект был недоработан и появился на портале по техническим причинам. "Будет оценка "удовлетворительно", - сказал Музаев, добавив, что дети мигрантов при приеме в российские образовательные учреждения должны знать "минимум", прописанный в соответствии с образовательными программами РФ. "У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум, и если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен (в школу РФ - ред.). Если он не знает минимум, он не сможет осваивать другие предметы, которые преподаются в российских школах по российским стандартам", - заключил глава Рособрнадзора. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html

https://ria.ru/20250213/rosobrnadzor-1999220944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)