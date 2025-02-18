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Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов - РИА Новости, 18.02.2025
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18:27 18.02.2025 (обновлено: 18:28 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/migranty-2000131843.html
Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов
Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов - РИА Новости, 18.02.2025
Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов
Рособрнадзор планирует ввести оценку "удовлетворительно" в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы, она будет означать успешное РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:27:00+03:00
2025-02-18T18:28:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рособрнадзор планирует ввести оценку "удовлетворительно" в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы, она будет означать успешное прохождение теста, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Ранее ведомство опубликовало проект акта, устанавливающего баллы для сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов. Согласно документу, для успешного прохождения экзамена необходимо было набрать не менее 30% от максимального числа баллов. После публикации в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что проект был недоработан и появился на портале по техническим причинам. "Будет оценка "удовлетворительно", - сказал Музаев, добавив, что дети мигрантов при приеме в российские образовательные учреждения должны знать "минимум", прописанный в соответствии с образовательными программами РФ. "У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум, и если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен (в школу РФ - ред.). Если он не знает минимум, он не сможет осваивать другие предметы, которые преподаются в российских школах по российским стандартам", - заключил глава Рособрнадзора. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html
https://ria.ru/20250213/rosobrnadzor-1999220944.html
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор введет оценку "удовлетворительно" для детей мигрантов

Рособрнадзор введет в тестирование детей мигрантов удовлетворительную оценку

© Fotolia / picsfiveУченики в классе
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Fotolia / picsfive
Ученики в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рособрнадзор планирует ввести оценку "удовлетворительно" в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы, она будет означать успешное прохождение теста, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
Ранее ведомство опубликовало проект акта, устанавливающего баллы для сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов. Согласно документу, для успешного прохождения экзамена необходимо было набрать не менее 30% от максимального числа баллов. После публикации в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что проект был недоработан и появился на портале по техническим причинам.
Учащийся на занятиях по русскому языку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов
12 февраля, 18:34
«
"Будет оценка "удовлетворительно", - сказал Музаев, добавив, что дети мигрантов при приеме в российские образовательные учреждения должны знать "минимум", прописанный в соответствии с образовательными программами РФ.
"У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум, и если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен (в школу РФ - ред.). Если он не знает минимум, он не сможет осваивать другие предметы, которые преподаются в российских школах по российским стандартам", - заключил глава Рособрнадзора.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года.
Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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13 февраля, 19:16
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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