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Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики - РИА Новости, 18.02.2025
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14:37 18.02.2025 (обновлено: 14:52 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/mid-2000061067.html
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики - РИА Новости, 18.02.2025
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики
Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из Прибалтики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:37:00+03:00
2025-02-18T14:52:00+03:00
россия
сша
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
балтия
александр грушко
нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из Прибалтики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет, мы видим только противоположное. Мы видим дискуссии в НАТО о том, что и нынешняя конфигурация сил натовских, которая развернута в Балтии и Польше и по всей восточной периферии альянса, что она нуждается в усилении", - сказал Грушко журналистам.Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
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россия, сша, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), балтия, александр грушко, нато, дональд трамп
Россия, США, Прибалтика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Балтия, Александр Грушко, НАТО, Дональд Трамп
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики

МИД: РФ не видит ничего, что говорит о подготовке вывода войск США из Прибалтики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из Прибалтики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«
"Нет, мы видим только противоположное. Мы видим дискуссии в НАТО о том, что и нынешняя конфигурация сил натовских, которая развернута в Балтии и Польше и по всей восточной периферии альянса, что она нуждается в усилении", - сказал Грушко журналистам.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
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РоссияСШАПрибалтикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БалтияАлександр ГрушкоНАТОДональд Трамп
 
 
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