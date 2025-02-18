https://ria.ru/20250218/mid-2000061067.html
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики - РИА Новости, 18.02.2025
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики
Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из Прибалтики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:37:00+03:00
2025-02-18T14:37:00+03:00
2025-02-18T14:52:00+03:00
россия
сша
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
балтия
александр грушко
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из Прибалтики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет, мы видим только противоположное. Мы видим дискуссии в НАТО о том, что и нынешняя конфигурация сил натовских, которая развернута в Балтии и Польше и по всей восточной периферии альянса, что она нуждается в усилении", - сказал Грушко журналистам.Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
https://ria.ru/20241019/napadenie-1978921369.html
россия
сша
прибалтика
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), балтия, александр грушко, нато, дональд трамп
Россия, США, Прибалтика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Балтия, Александр Грушко, НАТО, Дональд Трамп
Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики
МИД: РФ не видит ничего, что говорит о подготовке вывода войск США из Прибалтики