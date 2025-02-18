https://ria.ru/20250218/mid-2000061067.html

Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики

Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики - РИА Новости, 18.02.2025

Россия не видит подготовки к выводу войск США из Прибалтики

Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из Прибалтики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:37:00+03:00

2025-02-18T14:37:00+03:00

2025-02-18T14:52:00+03:00

россия

сша

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

балтия

александр грушко

нато

дональд трамп

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из Прибалтики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет, мы видим только противоположное. Мы видим дискуссии в НАТО о том, что и нынешняя конфигурация сил натовских, которая развернута в Балтии и Польше и по всей восточной периферии альянса, что она нуждается в усилении", - сказал Грушко журналистам.Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.

https://ria.ru/20241019/napadenie-1978921369.html

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сша

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), балтия, александр грушко, нато, дональд трамп