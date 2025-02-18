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МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев - РИА Новости, 18.02.2025
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14:27 18.02.2025 (обновлено: 15:01 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/mid-2000057665.html
МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев
МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев - РИА Новости, 18.02.2025
МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев
Россия отрицательно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:27:00+03:00
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россия
украина
александр грушко
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия отрицательно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Отрицательно. И об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос о том, как РФ относится к возможному размещению европейских миротворцев на Украине.Он также заявил, что, если европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву.
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россия, украина, александр грушко, в мире
Россия, Украина, Александр Грушко, В мире
МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев

Замглавы МИД Грушко назвал размещение миротворцев на Украине шагом к эскалации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия отрицательно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Отрицательно. И об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос о том, как РФ относится к возможному размещению европейских миротворцев на Украине.
Он также заявил, что, если европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву.
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