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МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев
МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев - РИА Новости, 18.02.2025
МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев
Россия отрицательно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:27:00+03:00
2025-02-18T14:27:00+03:00
2025-02-18T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия отрицательно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Отрицательно. И об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос о том, как РФ относится к возможному размещению европейских миротворцев на Украине.Он также заявил, что, если европейские страны могут помочь урегулированию украинского конфликта, для этого им надо прекратить оказывать военную поддержку Киеву.
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россия, украина, александр грушко, в мире
Россия, Украина, Александр Грушко, В мире
МИД: Россия негативно относится к идее размещения на Украине миротворцев
Замглавы МИД Грушко назвал размещение миротворцев на Украине шагом к эскалации