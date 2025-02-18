https://ria.ru/20250218/mid-2000045015.html

Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова

Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2025

Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:29:00+03:00

2025-02-18T13:29:00+03:00

2025-02-18T13:51:00+03:00

россия

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности показала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго - западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они уже не претендуют на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии. Ничего даже близкого нет", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что мероприятие свелось к склоке между двумя берегами Атлантики и было "приправлено" ставшей уже традиционной русофобией."Каких-либо конструктивных идей в отношении построения архитектуры безопасности в Европе, в мире в целом никто не услышал. Не для этого собрались, не для этого собирались все эти годы", - отметила Захарова.По ее мнению, уже смешно слушать о том, что единственным рецептом мира является гегемония, а Россия якобы представляет угрозу для Европейского союза и НАТО."Это все не рецепты мира, это рецепты беды. О чем нужно было бы говорить? Наверное, в первую очередь о том, какие ошибки были допущены евроатлантистами. Во-вторых, проанализировать как можно завершить то, что является частью их преступной политики. В-третьих, подумать о работе над ошибками. Но нет", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250217/zaharova-1999924303.html

https://ria.ru/20250216/zakharova-1999726412.html

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россия, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, мария захарова, нато, европа