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Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2025
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13:29 18.02.2025 (обновлено: 13:51 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/mid-2000045015.html
Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова
Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2025
Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова
Мюнхенская конференция по безопасности показала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:29:00+03:00
2025-02-18T13:51:00+03:00
россия
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
мария захарова
нато
европа
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности показала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго - западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они уже не претендуют на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии. Ничего даже близкого нет", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что мероприятие свелось к склоке между двумя берегами Атлантики и было "приправлено" ставшей уже традиционной русофобией."Каких-либо конструктивных идей в отношении построения архитектуры безопасности в Европе, в мире в целом никто не услышал. Не для этого собрались, не для этого собирались все эти годы", - отметила Захарова.По ее мнению, уже смешно слушать о том, что единственным рецептом мира является гегемония, а Россия якобы представляет угрозу для Европейского союза и НАТО."Это все не рецепты мира, это рецепты беды. О чем нужно было бы говорить? Наверное, в первую очередь о том, какие ошибки были допущены евроатлантистами. Во-вторых, проанализировать как можно завершить то, что является частью их преступной политики. В-третьих, подумать о работе над ошибками. Но нет", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250217/zaharova-1999924303.html
https://ria.ru/20250216/zakharova-1999726412.html
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россия, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, мария захарова, нато, европа
Россия, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Мария Захарова, НАТО, Европа
Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова

МИД: Мюнхенская конференция показала, что Запад не является эталоном демократии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности показала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго - западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они уже не претендуют на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии. Ничего даже близкого нет", - сказала Захарова на брифинге.
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Она добавила, что мероприятие свелось к склоке между двумя берегами Атлантики и было "приправлено" ставшей уже традиционной русофобией.
"Каких-либо конструктивных идей в отношении построения архитектуры безопасности в Европе, в мире в целом никто не услышал. Не для этого собрались, не для этого собирались все эти годы", - отметила Захарова.
По ее мнению, уже смешно слушать о том, что единственным рецептом мира является гегемония, а Россия якобы представляет угрозу для Европейского союза и НАТО.
"Это все не рецепты мира, это рецепты беды. О чем нужно было бы говорить? Наверное, в первую очередь о том, какие ошибки были допущены евроатлантистами. Во-вторых, проанализировать как можно завершить то, что является частью их преступной политики. В-третьих, подумать о работе над ошибками. Но нет", - подчеркнула Захарова.
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РоссияМюнхенская конференция по безопасностиВ миреМария ЗахароваНАТОЕвропа
 
 
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