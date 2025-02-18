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Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
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13:20 18.02.2025 (обновлено: 13:23 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/mid-2000042905.html
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД
Контакты между Россией и США вызывают истерику и панику среди евроатлантических русофобов, это беспрецедентное явление в международных отношениях, заявила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:20:00+03:00
2025-02-18T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Контакты между Россией и США вызывают истерику и панику среди евроатлантических русофобов, это беспрецедентное явление в международных отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова на брифинге."Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов. Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе", - добавила она.
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Россия, США, В мире
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД

МИД: контакты России и США вызывают истерику у евроатлантических русофобов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Контакты между Россией и США вызывают истерику и панику среди евроатлантических русофобов, это беспрецедентное явление в международных отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова на брифинге.
"Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов. Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе", - добавила она.
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