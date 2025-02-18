https://ria.ru/20250218/mid-2000042905.html
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД
Контакты между Россией и США вызывают истерику и панику среди евроатлантических русофобов, это беспрецедентное явление в международных отношениях, заявила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:20:00+03:00
2025-02-18T13:20:00+03:00
2025-02-18T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Контакты между Россией и США вызывают истерику и панику среди евроатлантических русофобов, это беспрецедентное явление в международных отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова на брифинге."Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов. Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД
МИД: контакты России и США вызывают истерику у евроатлантических русофобов