https://ria.ru/20250218/mid-2000042905.html

Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД

Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025

Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД

Контакты между Россией и США вызывают истерику и панику среди евроатлантических русофобов, это беспрецедентное явление в международных отношениях, заявила... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:20:00+03:00

2025-02-18T13:20:00+03:00

2025-02-18T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Контакты между Россией и США вызывают истерику и панику среди евроатлантических русофобов, это беспрецедентное явление в международных отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова на брифинге."Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов. Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе", - добавила она.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, в мире