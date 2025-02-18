МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину
МИД КНР: Пекин придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину.
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"Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", - сказал Го Цзякунь.
Говоря о том, какую роль может сыграть Пекин в гипотетическом мирном соглашении в контексте конфликта на Украине, дипломат отметил, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной, при этом Китай не пытается извлечь выгоду из конфликта.
"Китай продолжит поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - добавил Го Цзякунь.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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