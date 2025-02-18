https://ria.ru/20250218/mid-1999987840.html

МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину

МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 18.02.2025

МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину

Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил на брифинге во... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:45:00+03:00

2025-02-18T10:45:00+03:00

2025-02-18T10:46:00+03:00

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украина

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россия

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину.Ранее журнал Economist сообщил, что американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии."Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", - сказал Го Цзякунь.Говоря о том, какую роль может сыграть Пекин в гипотетическом мирном соглашении в контексте конфликта на Украине, дипломат отметил, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной, при этом Китай не пытается извлечь выгоду из конфликта."Китай продолжит поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - добавил Го Цзякунь.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/konkurentsija-1999780627.html

https://ria.ru/20250216/kitaj-1999647544.html

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в мире, украина, китай, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)