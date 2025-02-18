https://ria.ru/20250218/metalloinvest-2000151580.html

"Металлоинвест" разместит облигации на 600 млн юаней

"Металлоинвест" разместит облигации на 600 млн юаней - РИА Новости, 18.02.2025

"Металлоинвест" разместит облигации на 600 млн юаней

"Металлоинвест" собрал книгу заявок инвесторов на облигации объемом 600 миллионов юаней с расчетами в рублях, спрос превысил предложение, рассказали РИА Новости РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:16:00+03:00

2025-02-18T19:16:00+03:00

2025-02-18T19:16:00+03:00

металлоинвест

газпромбанк

московская биржа

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Металлоинвест" собрал книгу заявок инвесторов на облигации объемом 600 миллионов юаней с расчетами в рублях, спрос превысил предложение, рассказали РИА Новости в компании. "В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска, что позволило установить финальный купон в размере 10%, на 50 базисных пунктов ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом, компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона с начала 2025 года среди корпоративных выпусков, номинированных в юанях", - сообщил "Металлоинвест". Заимствования в различных валютах позволяют компании диверсифицировать источники долгового финансирования, пояснил заместитель гендиректора по финансам и экономике "Металлоинвеста" Алексей Воронов. "Для нас это уже шестой выпуск облигаций, номинированных в юанях, начиная с 2022 года, когда мы стали одними из пионеров на этом рынке. Мы рады, что позитивный отклик от участников рынка транслировался в установление нового бенчмарка по ставке для корпоративных заемщиков в юанях с начала 2025 года", - отметил он. Привлеченные средства компания использует для рефинансирования текущей задолженности. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже планируется 25 февраля. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, "Металлоинвест" устанавливает новые ориентиры по ставке для корпоративных заемщиков. "В начале февраля был установлен бенчмарк для заимствований в рублях по фиксированной ставке, облигации были размещены по ставке 21,3% на 1 год, сегодня – новая рекордная сделка в юанях по ставке 10% на аналогичный срок", - напомнил Шулаков.

https://ria.ru/20250206/gladkov-1997826969.html

https://ria.ru/20240924/metalloinvest-1974429715.html

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металлоинвест, газпромбанк, московская биржа