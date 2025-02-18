https://ria.ru/20250218/melnikovy-2000092745.html

Братьям Мельниковым вынесли приговор по делу о госизмене

Братьям Мельниковым вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 18.02.2025

Братьям Мельниковым вынесли приговор по делу о госизмене

Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 и 19 годам лишения свободы братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, обвиняемых в покушении на диверсию,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:19:00+03:00

2025-02-18T16:19:00+03:00

2025-02-18T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 и 19 годам лишения свободы братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, обвиняемых в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Мельникова Тимофея Константиновича виновным… назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы… Признать Мельникова Матвея Константиновича виновным… назначить наказание в виде 20 лет", - огласил приговор судья.Изначально суд рассматривал дело в открытом режиме, однако позже постановил закрыть его от слушателей и представителей прессы в связи с поступающими угрозами участникам процесса.Помимо Мельниковых в деле также фигурирует их знакомый Юрий Михеев, ему вменяют только покушение на диверсию. Свою вину они признали.В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Матвея Мельникова к 21 году колонии, Тимофея - к 20 годам, а Михееву назначить 7 лет.Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье, для чего собирали информацию, в том числе делали фотографии. Следствие считает, что Мельниковых завербовали украинские спецслужбы.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

московская область (подмосковье), происшествия, россия