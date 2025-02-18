Медведев рассказал о влиянии удара ВСУ по КТК на Кубани на стоимость нефти
Медведев: атака ВСУ на нефтяную станцию на Кубани может увеличить цены на нефть
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с помощью БПЛА - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по президенту США Дональду Трампу, произошедшее способно разбалансировать рынок и увеличить рост цен на нефть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Больная тварь, конечно, помнит, что Дональд Трамп говорил о своём желании снизить цены на нефть. А удар по нефтяному консорциуму способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок, увеличить скачки цен на нефть и нанести прямой ущерб американским компаниям. То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу", - написал Медведев.
Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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