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Медведев рассказал о влиянии удара ВСУ по КТК на Кубани на стоимость нефти - РИА Новости, 18.02.2025
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09:09 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/medvedev-1999970606.html
Медведев рассказал о влиянии удара ВСУ по КТК на Кубани на стоимость нефти
Медведев рассказал о влиянии удара ВСУ по КТК на Кубани на стоимость нефти - РИА Новости, 18.02.2025
Медведев рассказал о влиянии удара ВСУ по КТК на Кубани на стоимость нефти
Атака ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с помощью БПЛА - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:09:00+03:00
2025-02-18T09:09:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
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сша
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с помощью БПЛА - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по президенту США Дональду Трампу, произошедшее способно разбалансировать рынок и увеличить рост цен на нефть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Больная тварь, конечно, помнит, что Дональд Трамп говорил о своём желании снизить цены на нефть. А удар по нефтяному консорциуму способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок, увеличить скачки цен на нефть и нанести прямой ущерб американским компаниям. То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу", - написал Медведев. Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах. НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250218/medvedev-1999968512.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986277978.html
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экономика, цены на нефть, россия, казахстан, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, транснефть, казмунайгаз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Казахстан, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Транснефть, Казмунайгаз
Медведев рассказал о влиянии удара ВСУ по КТК на Кубани на стоимость нефти

Медведев: атака ВСУ на нефтяную станцию на Кубани может увеличить цены на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с помощью БПЛА - это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по президенту США Дональду Трампу, произошедшее способно разбалансировать рынок и увеличить рост цен на нефть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Больная тварь, конечно, помнит, что Дональд Трамп говорил о своём желании снизить цены на нефть. А удар по нефтяному консорциуму способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок, увеличить скачки цен на нефть и нанести прямой ущерб американским компаниям. То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Бешеное животное": Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК
Вчера, 08:51
Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин рассказал детали разговора с Казахстаном по поставкам нефти через КТК
28 ноября 2024, 17:06
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКазахстанСШАДональд ТрампДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныТранснефтьКазмунайгаз
 
 
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