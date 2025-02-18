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В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта - РИА Новости, 18.02.2025
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21:31 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/mazut-2000167561.html
В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта
В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта - РИА Новости, 18.02.2025
В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта
Волонтёры собрали вручную 15 тонн замазученного грунта среди больших камней в районе мыса Панагия, у которого находится севшая на мель корма "Волгонефти-239",... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:31:00+03:00
2025-02-18T21:31:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Волонтёры собрали вручную 15 тонн замазученного грунта среди больших камней в районе мыса Панагия, у которого находится севшая на мель корма "Волгонефти-239", сообщили в оперштабе Краснодарского края. "На "Плоских камнях" в районе мыса Панагия в Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн загрязненного мазутом ракушечника, камней и выброшенного морем мусора", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего задействованы около 40 человек. В ближайшие дни собранное в мешки вывезут на утилизацию. По данным властей, работа в этом месте осложняется тем, что выбросы мазута находятся среди больших камней, которые и дали название месту. Собирать выбросы здесь можно только вручную. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань и мыса Панагия, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250202/vodolazy-1996874457.html
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происшествия, краснодарский край, севастополь, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта

В районе мыса Панагия В Темрюкском районе собрали 15 тонн замазученного грунта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Волонтёры собрали вручную 15 тонн замазученного грунта среди больших камней в районе мыса Панагия, у которого находится севшая на мель корма "Волгонефти-239", сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«
"На "Плоских камнях" в районе мыса Панагия в Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн загрязненного мазутом ракушечника, камней и выброшенного морем мусора", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что всего задействованы около 40 человек. В ближайшие дни собранное в мешки вывезут на утилизацию.
По данным властей, работа в этом месте осложняется тем, что выбросы мазута находятся среди больших камней, которые и дали название месту. Собирать выбросы здесь можно только вручную.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань и мыса Панагия, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольТемрюкский районКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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