https://ria.ru/20250218/mazut-2000167561.html

В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта

В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта - РИА Новости, 18.02.2025

В Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн замазученного грунта

Волонтёры собрали вручную 15 тонн замазученного грунта среди больших камней в районе мыса Панагия, у которого находится севшая на мель корма "Волгонефти-239",... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:31:00+03:00

2025-02-18T21:31:00+03:00

2025-02-18T21:31:00+03:00

происшествия

краснодарский край

севастополь

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Волонтёры собрали вручную 15 тонн замазученного грунта среди больших камней в районе мыса Панагия, у которого находится севшая на мель корма "Волгонефти-239", сообщили в оперштабе Краснодарского края. "На "Плоских камнях" в районе мыса Панагия в Темрюкском районе за два дня собрали 15 тонн загрязненного мазутом ракушечника, камней и выброшенного морем мусора", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего задействованы около 40 человек. В ближайшие дни собранное в мешки вывезут на утилизацию. По данным властей, работа в этом месте осложняется тем, что выбросы мазута находятся среди больших камней, которые и дали название месту. Собирать выбросы здесь можно только вручную. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань и мыса Панагия, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250202/vodolazy-1996874457.html

https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html

краснодарский край

севастополь

темрюкский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, севастополь, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе