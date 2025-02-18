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Минтранс подготовит предложения по недопущению разлива мазута из танкеров - РИА Новости, 18.02.2025
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19:35 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/mazut-2000155162.html
Минтранс подготовит предложения по недопущению разлива мазута из танкеров
Минтранс подготовит предложения по недопущению разлива мазута из танкеров - РИА Новости, 18.02.2025
Минтранс подготовит предложения по недопущению разлива мазута из танкеров
Минтранс РФ до конца февраля подготовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:35:00+03:00
2025-02-18T19:35:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
севастополь
виталий савельев
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минтранс РФ до конца февраля подготовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина. "Минтранс до конца февраля готовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров: носовой части танкера "Волгонефть-239", а также кормовой и носовой частей танкера "Волгонефть-212", — сказал Савельев. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря - в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html
https://ria.ru/20250217/mazut-1999920839.html
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керченский пролив
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происшествия, россия, керченский пролив, севастополь, виталий савельев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Севастополь, Виталий Савельев, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Минтранс подготовит предложения по недопущению разлива мазута из танкеров

Минтранс до марта подготовит план по недопущению разлива мазута из танкеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минтранс РФ до конца февраля подготовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина.
"Минтранс до конца февраля готовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров: носовой части танкера "Волгонефть-239", а также кормовой и носовой частей танкера "Волгонефть-212", — сказал Савельев.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 19:11
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря - в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияРоссияКерченский проливСевастопольВиталий СавельевВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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