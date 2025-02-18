https://ria.ru/20250218/matkapital-2000057162.html

Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 18.02.2025

Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Госдума на пленарном заседании приняла закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:25:00+03:00

2025-02-18T14:25:00+03:00

2025-02-18T15:53:00+03:00

госдума рф

общество

россия

вячеслав володин

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.До этого период действия программы маткапитала завершался 31 декабря 2026-го. Законопроект о продлении правительство внесло в Думу 19 декабря 2024 года.Согласно пояснительной записке к законопроекту, кабмин прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Кроме того, по оценке правительства, на реализацию программы в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей.Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что парламентариям необходимо сделать все для завершения законодательного обеспечения задач, поставленных президентом Федеральному собранию. Он обращал внимание правительства, что в этой части недорабатывают Министерство труда и социальной защиты, а также Министерство экономического развития, из-за чего Володин отмечал необходимость ускорения внесения необходимых законопроектов. Председатель Госдумы подчеркивал, что нужно ускорить такую меру поддержки, как продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030-го. Также он обращался к профильным комитетам Думы для активизации работы. По словам политика, от выполнения послания президента Федеральному собранию многое зависит. В первую очередь — насколько быстро получится достигнуть целей, поставленных президентом, уточнил Володин.Как отметил ранее председатель ГД, несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции, государством не только выполняются все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан.

https://ria.ru/20250116/matkapital-1993962496.html

https://ria.ru/20241218/matkapital-1989945653.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, социальный навигатор, детские вопросы