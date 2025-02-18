https://ria.ru/20250218/matkapital-2000057162.html
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 18.02.2025
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала
Госдума на пленарном заседании приняла закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:25:00+03:00
2025-02-18T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.До этого период действия программы маткапитала завершался 31 декабря 2026-го. Законопроект о продлении правительство внесло в Думу 19 декабря 2024 года.Согласно пояснительной записке к законопроекту, кабмин прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Кроме того, по оценке правительства, на реализацию программы в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей.Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что парламентариям необходимо сделать все для завершения законодательного обеспечения задач, поставленных президентом Федеральному собранию. Он обращал внимание правительства, что в этой части недорабатывают Министерство труда и социальной защиты, а также Министерство экономического развития, из-за чего Володин отмечал необходимость ускорения внесения необходимых законопроектов. Председатель Госдумы подчеркивал, что нужно ускорить такую меру поддержки, как продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030-го. Также он обращался к профильным комитетам Думы для активизации работы. По словам политика, от выполнения послания президента Федеральному собранию многое зависит. В первую очередь — насколько быстро получится достигнуть целей, поставленных президентом, уточнил Володин.Как отметил ранее председатель ГД, несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции, государством не только выполняются все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, социальный навигатор, детские вопросы
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.
До этого период действия программы маткапитала завершался 31 декабря 2026-го. Законопроект о продлении правительство внесло в Думу 19 декабря 2024 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, кабмин прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Кроме того, по оценке правительства, на реализацию программы в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей.
Председатель ГД Вячеслав Володин
ранее отмечал, что парламентариям необходимо сделать все для завершения законодательного обеспечения задач, поставленных президентом Федеральному собранию. Он обращал внимание правительства, что в этой части недорабатывают Министерство труда и социальной защиты, а также Министерство экономического развития, из-за чего Володин отмечал необходимость ускорения внесения необходимых законопроектов. Председатель Госдумы подчеркивал, что нужно ускорить такую меру поддержки, как продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030-го.
Также он обращался к профильным комитетам Думы для активизации работы. По словам политика, от выполнения послания президента Федеральному собранию многое зависит. В первую очередь — насколько быстро получится достигнуть целей, поставленных президентом, уточнил Володин.
Как отметил ранее председатель ГД, несмотря на вызовы, угрозы и западные санкции, государством не только выполняются все обязательства, но и реализуются дополнительные меры поддержки граждан.