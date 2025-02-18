https://ria.ru/20250218/makron-2000177118.html
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 18.02.2025
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:08:00+03:00
2025-02-18T23:08:00+03:00
2025-02-18T23:08:00+03:00
франция
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент. "В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - сказал он в интервью изданию Depeche.
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франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия
Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире, Россия
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Макрон заявил, что готов к разговору с Путиным в подходящий момент