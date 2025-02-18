https://ria.ru/20250218/makron-2000177118.html

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 18.02.2025

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:08:00+03:00

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2025-02-18T23:08:00+03:00

франция

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

россия

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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент. "В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - сказал он в интервью изданию Depeche.

https://ria.ru/20250218/sammit-1999978908.html

франция

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франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия