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Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 18.02.2025
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23:08 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/makron-2000177118.html
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 18.02.2025
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:08:00+03:00
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франция
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
россия
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент. "В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - сказал он в интервью изданию Depeche.
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франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия
Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире, Россия
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Макрон заявил, что готов к разговору с Путиным в подходящий момент

© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент.
"В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - сказал он в интервью изданию Depeche.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже. 18 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
СМИ раскрыли, что произошло на экстренном саммите Макрона
Вчера, 10:04
 
ФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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