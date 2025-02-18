https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html

Макрона подняли на смех после саммита по Украине

Макрона подняли на смех после саммита по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Макрона подняли на смех после саммита по Украине

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал экстренный саммит европейских лидеров в Париже колоссальным провалом президента Франции Эммануэля Макрона. Об... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:41:00+03:00

2025-02-18T18:41:00+03:00

2025-02-18T18:41:00+03:00

в мире

франция

польша

эммануэль макрон

париж

флориан филиппо

украина

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал экстренный саммит европейских лидеров в Париже колоссальным провалом президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X."Вчерашний вечерний саммит в Елисейском дворце стал для Макрона грандиозным фиаско! Историческим!" — говорится в публикации.Политик также отметил, что Франция теперь рискует потерять союзника в лице Польши из-за разногласий по вопросу отправки войск на Украину.В понедельник в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не приняли никаких решений по Украине. Туск также в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что Польша не станет направлять на Украину свои войска.

https://ria.ru/20250218/evropa-2000109301.html

франция

польша

париж

украина

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в мире, франция, польша, эммануэль макрон, париж, флориан филиппо, украина