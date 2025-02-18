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Макрона подняли на смех после саммита по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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18:41 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html
Макрона подняли на смех после саммита по Украине
Макрона подняли на смех после саммита по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Макрона подняли на смех после саммита по Украине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал экстренный саммит европейских лидеров в Париже колоссальным провалом президента Франции Эммануэля Макрона. Об... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:41:00+03:00
2025-02-18T18:41:00+03:00
в мире
франция
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эммануэль макрон
париж
флориан филиппо
украина
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал экстренный саммит европейских лидеров в Париже колоссальным провалом президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X."Вчерашний вечерний саммит в Елисейском дворце стал для Макрона грандиозным фиаско! Историческим!" — говорится в публикации.Политик также отметил, что Франция теперь рискует потерять союзника в лице Польши из-за разногласий по вопросу отправки войск на Украину.В понедельник в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не приняли никаких решений по Украине. Туск также в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что Польша не станет направлять на Украину свои войска.
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в мире, франция, польша, эммануэль макрон, париж, флориан филиппо, украина
В мире, Франция, Польша, Эммануэль Макрон, Париж, Флориан Филиппо, Украина
Макрона подняли на смех после саммита по Украине

Политик Филиппо: Макрон потерпел грандиозное фиаско из-за саммита в Париже

© AP Photo / Aurelien MorissardПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал экстренный саммит европейских лидеров в Париже колоссальным провалом президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.
«
"Вчерашний вечерний саммит в Елисейском дворце стал для Макрона грандиозным фиаско! Историческим!" — говорится в публикации.
Политик также отметил, что Франция теперь рискует потерять союзника в лице Польши из-за разногласий по вопросу отправки войск на Украину.
В понедельник в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не приняли никаких решений по Украине. Туск также в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что Польша не станет направлять на Украину свои войска.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На Западе выступили с предупреждением ЕС после переговоров России и США
Вчера, 17:15
 
В миреФранцияПольшаЭммануэль МакронПарижФлориан ФилиппоУкраина
 
 
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