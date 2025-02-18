https://ria.ru/20250218/lnr-2000157338.html

В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже

В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 18.02.2025

В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудника "скорой помощи" в городе Кременная по подозрению в шпионаже, от его действий... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:46:00+03:00

2025-02-18T19:46:00+03:00

2025-02-18T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудника "скорой помощи" в городе Кременная по подозрению в шпионаже, от его действий пострадали гражданские объекты - собственный дом, дома тещи и соседей, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ - "Шпионаж". Ведется следствие. Кадры допроса задержанного оказались в распоряжении агентства. "Я сотрудник "скорой помощи", 31 год работаю по данное время. Продолжаю работать на подстанции скорой помощи города Кременная. Передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины товарищу", - рассказал мужчина. С его слов знакомый был предпринимателем, помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами. В 2022 году выехал на территорию, подконтрольную Киеву. Мужчины оставались на связи. "Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ. Он не говорил мне, куда попадает. Была одна оговорка в разговоре: "будем надеяться, что к вам не прилетит". После переданной мной информации в сторону Украины наносились удары военнослужащими ВСУ, в результате которых пострадало несколько жилых гражданских объектов на территории моей улицы. Мой дом пострадал, соседский пострадал, моей тещи пострадал. Прилеты были неточными и летело по гражданскому населению", - признался мужчина.

https://ria.ru/20250218/sbu-2000057907.html

https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999983737.html

луганская народная республика

кременная

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, кременная, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф