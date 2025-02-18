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В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже
В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 18.02.2025
В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже
Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудника "скорой помощи" в городе Кременная по подозрению в шпионаже, от его действий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:46:00+03:00
2025-02-18T19:46:00+03:00
2025-02-18T19:47:00+03:00
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудника "скорой помощи" в городе Кременная по подозрению в шпионаже, от его действий пострадали гражданские объекты - собственный дом, дома тещи и соседей, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ - "Шпионаж". Ведется следствие. Кадры допроса задержанного оказались в распоряжении агентства. "Я сотрудник "скорой помощи", 31 год работаю по данное время. Продолжаю работать на подстанции скорой помощи города Кременная. Передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины товарищу", - рассказал мужчина. С его слов знакомый был предпринимателем, помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами. В 2022 году выехал на территорию, подконтрольную Киеву. Мужчины оставались на связи. "Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ. Он не говорил мне, куда попадает. Была одна оговорка в разговоре: "будем надеяться, что к вам не прилетит". После переданной мной информации в сторону Украины наносились удары военнослужащими ВСУ, в результате которых пострадало несколько жилых гражданских объектов на территории моей улицы. Мой дом пострадал, соседский пострадал, моей тещи пострадал. Прилеты были неточными и летело по гражданскому населению", - признался мужчина.
https://ria.ru/20250218/sbu-2000057907.html
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луганская народная республика, кременная, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже
В Кременной в ЛНР задержали сотрудника скорой по подозрению в работе на ВСУ