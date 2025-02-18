https://ria.ru/20250218/lnr-1999970824.html
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины - РИА Новости, 18.02.2025
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины
Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:10:00+03:00
2025-02-18T09:10:00+03:00
2025-02-18T09:57:00+03:00
луганская народная республика
киев
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных полицейских, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.По данным ведомства, задержан житель Сватовского муниципального округа, причастный к передаче разведданных украинской спецслужбе."Установлено, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР, действуя по заданию ГУР МО Украины, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Разведданные, переданные пособником, противник использовал для нанесения ударов по территории ЛНР", - сообщил собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".На видео допроса, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, фигурант заявил, что решил "попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинской стороной"."Начал устраиваться, прошёл отбор. Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины", - сказал мужчина.
https://ria.ru/20250217/volonter-1999886278.html
https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html
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Задержание в ЛНР сотрудника правоохранительных органов, собиравшего сведения для разведки Украины
Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС России и личных данных полицейских, рассказали РИА Новости в региональном УФСБ.
Возбуждено дело о госизмене. На видео фигурант заявил, что решил "попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинской стороной".
2025-02-18T09:10
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, киев, вооруженные силы рф, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина, Происшествия
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений об армии и МВД для Украины