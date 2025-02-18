https://ria.ru/20250218/lnr-1999970824.html

Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины

Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины - РИА Новости, 18.02.2025

Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины

Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:10:00+03:00

2025-02-18T09:10:00+03:00

2025-02-18T09:57:00+03:00

луганская народная республика

киев

вооруженные силы рф

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных полицейских, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.По данным ведомства, задержан житель Сватовского муниципального округа, причастный к передаче разведданных украинской спецслужбе."Установлено, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР, действуя по заданию ГУР МО Украины, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Разведданные, переданные пособником, противник использовал для нанесения ударов по территории ЛНР", - сообщил собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".На видео допроса, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, фигурант заявил, что решил "попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинской стороной"."Начал устраиваться, прошёл отбор. Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины", - сказал мужчина.

https://ria.ru/20250217/volonter-1999886278.html

https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html

луганская народная республика

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в ЛНР сотрудника правоохранительных органов, собиравшего сведения для разведки Украины Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС России и личных данных полицейских, рассказали РИА Новости в региональном УФСБ. Возбуждено дело о госизмене. На видео фигурант заявил, что решил "попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинской стороной". 2025-02-18T09:10 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, киев, вооруженные силы рф, украина, происшествия