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Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины - РИА Новости, 18.02.2025
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09:10 18.02.2025 (обновлено: 09:57 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lnr-1999970824.html
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины - РИА Новости, 18.02.2025
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины
Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:10:00+03:00
2025-02-18T09:57:00+03:00
луганская народная республика
киев
вооруженные силы рф
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных полицейских, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.По данным ведомства, задержан житель Сватовского муниципального округа, причастный к передаче разведданных украинской спецслужбе."Установлено, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР, действуя по заданию ГУР МО Украины, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Разведданные, переданные пособником, противник использовал для нанесения ударов по территории ЛНР", - сообщил собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".На видео допроса, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, фигурант заявил, что решил "попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинской стороной"."Начал устраиваться, прошёл отбор. Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины", - сказал мужчина.
https://ria.ru/20250217/volonter-1999886278.html
https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html
луганская народная республика
киев
украина
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Задержание в ЛНР сотрудника правоохранительных органов, собиравшего сведения для разведки Украины
Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС России и личных данных полицейских, рассказали РИА Новости в региональном УФСБ. Возбуждено дело о госизмене. На видео фигурант заявил, что решил "попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинской стороной".
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РИА Новости
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луганская народная республика, киев, вооруженные силы рф, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина, Происшествия
Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений о ВС России для Украины

Жителя ЛНР заподозрили в сборе сведений об армии и МВД для Украины

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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР сотрудника правоохранительных органов за сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных полицейских, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, задержан житель Сватовского муниципального округа, причастный к передаче разведданных украинской спецслужбе.
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"Установлено, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР, действуя по заданию ГУР МО Украины, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Разведданные, переданные пособником, противник использовал для нанесения ударов по территории ЛНР", - сообщил собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
На видео допроса, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, фигурант заявил, что решил "попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинской стороной".
"Начал устраиваться, прошёл отбор. Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины", - сказал мужчина.
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