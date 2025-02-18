Минстрой поддержал идею об унификации требований к лифтовым шахтам
Минстрой поддержал идею об унификации к лифтовым шахтам в многоквартирных домах
Лифт в подъезде жилого дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве многоквартирных домов (МКД), следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Минстрой России концептуально поддерживает инициативу, поскольку реализация инициативы позволит в дальнейшем стандартизировать процесс монтажа лифтового оборудования в новых МКД", - сказано в ответе первого замглавы Минстроя Александра Ломакина.
В документе отмечается, что установление единых требований к лифтовым шахтам при строительстве МКД обеспечит оптимизацию расходов фондов капитального ремонта МКД при замене лифтового оборудования в долгосрочной перспективе.
"Одновременно с этим Минстрой России сообщает, что установление единых унифицированных требований к лифтовым шахтам невозможно до установления таких требований к лифтовому оборудованию. Проектирование лифтовых шахт на объекте капитального строительства производится с учётом требований конкретного производителя лифтового оборудования. При этом критичным может являться несовпадение в расчетах до нескольких миллиметров", - сказано в документе.
Как рассказал РИА Новости Колунов, в ближайшее время будет инициировано создание рабочей группы на базе профильного комитета Госдумы. По его словам, к обсуждению будут приглашены "отраслевики" - монтажники, заводы-изготовители, обслуживающие лифты организации, эксперты, а также представители Минстроя и Минпромторга, "чтобы детально проработать инициативу и перейти к ее реализации".
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