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Минстрой поддержал идею об унификации требований к лифтовым шахтам

Минстрой поддержал идею об унификации требований к лифтовым шахтам - РИА Новости, 18.02.2025

Минстрой поддержал идею об унификации требований к лифтовым шахтам

Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T01:10:00+03:00

2025-02-18T01:10:00+03:00

2025-02-18T01:10:00+03:00

экономика

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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве многоквартирных домов (МКД), следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Колунов направил обращение в Минстрой РФ с просьбой поддержать инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам и внести соответствующие изменения в действующее законодательство. "Минстрой России концептуально поддерживает инициативу, поскольку реализация инициативы позволит в дальнейшем стандартизировать процесс монтажа лифтового оборудования в новых МКД", - сказано в ответе первого замглавы Минстроя Александра Ломакина. В документе отмечается, что установление единых требований к лифтовым шахтам при строительстве МКД обеспечит оптимизацию расходов фондов капитального ремонта МКД при замене лифтового оборудования в долгосрочной перспективе. "Одновременно с этим Минстрой России сообщает, что установление единых унифицированных требований к лифтовым шахтам невозможно до установления таких требований к лифтовому оборудованию. Проектирование лифтовых шахт на объекте капитального строительства производится с учётом требований конкретного производителя лифтового оборудования. При этом критичным может являться несовпадение в расчетах до нескольких миллиметров", - сказано в документе. Как рассказал РИА Новости Колунов, в ближайшее время будет инициировано создание рабочей группы на базе профильного комитета Госдумы. По его словам, к обсуждению будут приглашены "отраслевики" - монтажники, заводы-изготовители, обслуживающие лифты организации, эксперты, а также представители Минстроя и Минпромторга, "чтобы детально проработать инициативу и перейти к ее реализации".

https://realty.ria.ru/20241107/gosduma-1982385708.html

https://ria.ru/20241122/gosduma-1985107734.html

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экономика, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф